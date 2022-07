Concerto a Escovedu: il 30 luglio si esibirà Randagiu Sardu

Prosegue l’intensa attività estiva dell’ Associazione Culturale Palazzo d’Inverno : il p rossimo appuntamento in calendario è fissato per sabato 30 Luglio (ore 22.30) in Piazza Funtanedda ad Escovedu (OR). Randagiu Sardu si esibirà assieme a Stefano Casti, Davide Crabu e Maurizio Vizilio

La serata vede protagonista uno dei più importanti artisti isolani che si esprimono in limba: lo fa attraverso un originalissimo stile misto di hip hop e raggamuffin. Con all’attivo vari album originali, il musicista sanlurese canta in sardo campidanese e lega le sue melodie alle tematiche sociali, alla storia, all’ambiente e al territorio. Carlo Concu, in arte Randagiu Sardu, è da sempre amante di tutto ciò che produce un rumore, un ritmo, un suono.

Si avvicina alla musica suonando le percussioni e la batteria. La sua passione si concretizza quando si avvicina alla cultura hip hop, dapprima provando a ballare breakdance in strada ed ascoltando il rap e poi innamorandosi del reggae e del raggamuffin.

La sua musica nasce e vive in una dimensione rurale, piena di vita e di un sincero legame con le dinamiche di una cultura che non rinnega le proprie origini ma che si affaccia a un mondo in continua evoluzione. I testi impegnati ed ironici, fatti di rime in italiano senza mai dimenticare la lingua madre sarda, avvicinano il pubblico ai temi forti dell’identità isolana, stimolando riflessioni e invitando ogni individuo alla ricerca di un ruolo all’interno dello scenario sociale presente. Il tutto dominato da un’energia che si fa fluida tra i ritmi impetuosi e il coinvolgimento del pubblico.

Un appuntamento quindi da non perdere, immerso nella magica atmosfera di uno dei borghi più piccoli dell’Alta Marmilla, tra gli antichi edifici e la possente natura del Monte Arci.

La manifestazione è realizzata con il contributo del Comune di Usellus e in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo Sport