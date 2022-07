Concerti gratuiti: Loredana Bertè a Golfo Aranci

Per la R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu questa è l’estate della musica dal vivo. L’agenzia olbiese, fra le più affermate in Italia, nei prossimi giorni proporrà concerti con tre artisti molto diversi fra loro capaci di calamitare l’attenzione di tutti, dai più giovani ai nostalgici della musica che fu .

Loredana Bertè – Manifesto Summer Tour 2022

Golfo Aranci 7 Agosto ore 22,00

Nell’estate 2022 Loredana Bertè, a 40 anni dal mitico ’82 in cui esplose con il brano “Non sono una Signora”, torna in tour con uno show in cui ancora una volta si rimette in gioco: sicuramente un grande tributo al pop e al rock, che solo lei può fare.

Partecipare al”Manifesto”Summer Tour2022 significa fare un viaggio tra pop, rock, blues, reggae accompagnati da immagini super colorate ispirate alla pop art, ad alcuni simboli del rock, come la lingua dei Rolling Stones o le giacche dei Clash. Si potrà ammirare nei ledwall in versione integrale anche il video di “MOVIE MOVIE, che proprio lo stesso Andy Warhol girò per Loredana quando si frequentavano alla Factory nella New York degli anni ’80, la città che a livello artistico era davvero il top a livello internazionale. E Loredana era lì.

Sul palco, meticolosa in tutti i dettagli e super attenta al suono ha voluto con sé una band di cinque elementi :Ivano Zanotti alla batteria, Stefano Cerisoli e Marco Grasselli alle chitarre, Alberto Linari alle tastiere, Pierluigi Mingotti al basso e alla corista storica Aida Cooper ha unito anche Annastella Camporeale.

Non mancherà in scaletta “Mare Malinconia”, il nuovo singolo con Franco126. Poteva essere solo Loredana Bertè ad affiancare Franco126 nell’interpretazione della storia narrata da questo brano. Una storia che è come un’antica leggenda che vede protagonista una donna coraggiosa nella sua sfrontatezza ma anche fragile nella sua sensibilità.

Messaggi sociali legati alle donne sono presenti in tutto quello che l’artista fa, dai live, alle canzoni, agli incontri, come in genere la difesa dei diritti dei più deboli: da sempre Loredana è dalla parte di tutti coloro che non possono difendersi.

Loredana Bertè è attesa Domenica, 7 agosto a Golfo Aranci in Piazza Cossiga alle ore 22.00 con ingresso gratuito

Jake La furia

29 Luglio ore 23,00 – Bonnanaro

30 luglio ore 23,00 – Sant’Anna di Lodè

2 Agosto ore 22,30 Perfugas

E’ una vera leggenda. Per il rapper e produttore discografico la carriera è iniziata nel 1993 per diventare poi uno dei vertici dell’hip hop italiano. La sua carriera prese il via con Gue Pequeno e Dargen D’Amico, con cui formò il gruppo Sacre Scuole, per poi arrivare ai Club Dogo. Nel 2013, il debutto da solista con Musica Commerciale, che lo porterà anche a tante collaborazioni interessanti con Luca Carboni, Emis Killa e Fabri Fibra. Ora L’attesissimo nuovo album che arriva a quasi due anni di distanza dall’apprezzatissimo album con Emis Killa, uscito a settembre 2020 a ben sei anni dal suo più recente progetto personale Fuori di qui del 2016, diventando il suo terzo album da solista. Tre date per Jake la Furia : il 29 Luglio a Bonnanaro, il 30 Luglio a Sant’Anna di Lodè e il 2 Agosto a Perfugas .Tre concerti con ingresso gratuito.

Ana Mena

1 Agosto – La Maddalena piazza Umberto 1

E’ tra le rivelazioni della musica pop internazionale. Di origini spagnole ha saputo conquistare il mercato musicale italiano grazie a collaborazioni e singoli di grande successo. Nel maggio del 2018 pubblica l’album d’esordio Index; seguito a ruota dalla canzone interpretata a quattro mani con Fred De Palma, “D’estate non vale”. I due tornano a lavorare assieme nel 2019 quando pubblicano la hit della stagione ” Una volta ancora” .Nel 2020 Ana Mena debutta sul palco dell’Ariston in veste di ospite, duettando con il cantante in gara Riki. Qualche mese più tardi ritrova il successo estivo cantando in coppia con Rocco Hunt nel brano “A un passo dalla Luna”. Nel 2021, dopo aver inciso una cover in spagnolo del brano “Musica leggerissima” del duo Colapesce e Dimartino, partecipa all’edizione 2022 del Festival di Sanremo conquistando definitivamente il pubblico italiano. Ana Mena si esibirà a La Maddalena il prossimo 1 Agosto . Sarà un concerto live con ingresso gratuito.