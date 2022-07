Come generare password sicure e come tenerle al sicuro

Password sicure e idee per renderle uniche. Scegliere password originali e difficili da rubare è possibile. Vi spieghiamo come.

Chi di noi non ha almeno un account su internet? Ormai è difficile non gestire un qualche aspetto della propria vita tramite un servizio online, che sia più o meno importante.E così gestiamo le nostre amicizie tramite i social network, Facebook su tutti, i nostri conti tramite l’home banking o i nostri investimenti attraverso siti specifici.

D’altronde non c’è dubbio che grazie a questi servizi la nostra vita è notevolmente migliorata, permettendoci di fare operazioni che prima richiedevano ore, in pochi minuti e direttamente da casa nostra.

Anche molti servizi statali sono ormai reperibili su internet; pensiamo ad esempio al portale INPS o al sito dell’Agenzia delle Entrate.Chiaramente per usufruire di questi servizi è necessario avere un proprio account che va protetto con un elemento imprescindibile: la password.

La violazione dei dati online: un problema diffuso

Il problema che sta dietro alle avere tanti account è che spesso e volentieri si sorvola un po’ su quella che è la sicurezza della password e il fatto che ben 4 persone su 10 abbiano subito una una violazione dei propri dati personali online fa capire quanto effettivamente questo problema sia diffuso.

Le problematiche correlate

Le problematiche che possono scaturire da una violazione dei dati online possono essere tantissime e, a volte, anche piuttosto gravi: si va dalla semplice violazione di un profilo social, al furto dei dati bancari.

Se è vero che i pirati informatici riescono a bucare i sistemi di sicurezza attraverso una profonda conoscenza degli algoritmi che generano le password e a come captare i dati delle nostre trasmissioni (il cosiddetto phishing).

È anche vero che noi possiamo limitare i danni cercando di evitare le password più comuni in Italia : infatti, i dati più aggiornati mostrano come gli italiani scelgano ancora oggi password molto comuni e facilmente hackerabili come “juventus” o sequenze numeriche come “123456”. In questo articolo vi spieghiamo come scegliere password più sicure, originali e difficili quindi da “rubare”.

Come creare una passwrd sicura

Oggi sono gli stessi siti online che non consentono di immettere una password del tipo “123456”. Vi sono infatti dei requisiti che una password deve avere: la maggior parte delle volte viene richiesta una password alfanumerica, che abbia almeno una lettera maiuscola, un carattere speciale e una lunghezza minima totale.

I siti che offrono servizi di una determinata importanza, poi, hanno elaborato un sistema di doppia autenticazione , richiedendo sia la password, sia un codice numerico che viene mandato direttamente sul proprio cellulare.Il problema è come ricordarsi di tutte le password. In realtà un modo c’è: creare passphrase.

Una passphrase è una password che mette insieme parole apparentemente casuali, senza nessun collegamento logico, ma che hanno un senso per chi la crea ed è quindi più facile da ricordare rispetto ad una serie di numeri, lettere e caratteri.

Un esempio potrebbe essere “Casa-pane-Gatto-85!”

Le app per la conservazione delle password

Quando le password sono davvero tante, anche se create con il metodo appena descritto, tenerle a mente potrebbe essere comunque molto complicato.

Un ottimo metodo per conservare le proprie password è utilizzare un software specifico come, quello inglobato nei servizi Google e che usiamo tutti i giorni.

Questi servizi digitali sono molto utilizzati soprattutto nelle grandi aziende dove il social engineering è davvero molto temuto. Soluzioni professionali, infatti, permettono di copiare le credenziali senza che queste siano visibili: tramite un semplice copia e incolla e non mostrandole mai a video.

Il fatto di poter registrare facilmente tante password diverse, ci mette anche al riparo dalla tentazione di riutilizzare sempre la stessa password.

Come generare password sicure