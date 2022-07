Coldiretti Nuoro-Ogliastra: un’estate di sana alimentazione e musica

Sarà un’estate di musica e cibo a chilometro zero quella proposta da Coldiretti Campagna Amica Nuoro-Ogliastra

“Abbiamo un calendario ricco di appuntamenti in cui promuovere e far conoscere, anche ai tanti turisti che stanno arrivando in Sardegna, i prodotti della nostra agricoltura che raccontano il nostro territorio, la nostra cultura e la nostra identità”, afferma il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra Leonardo Salis.

Il primo appuntamento è a Nuoro, venerdì 22, nel parco di Sant’Onofrio. Si parte alle 17.00 con iniziative di animazione e l’agrimerenda per i più piccoli (a base di frutta, tutta rigorosamente di stagione ed a chilometro zero).

Alle 19.30 l’agriaperitivo con vini, lumache, spiedini di pecora e seadas: sarà accompagnato fino a tarda notte dalla musica dal vivo della Bette The Band.

Sabato e domenica, 23 e 24 luglio (cosi come il successivo 29, 30 e 31 luglio), Campagna Amica si sposterà a Calagonone al Jazz festival. Anche in questa occasione musica e cibo accompagneranno le serate. Dalle 19.00 ci sarà lo street food, vino e birre artigianali e percorsi di degustazione.

Il 29, 30 e 31 si replica questa volta dal teatro Comunale (Arena Ticca).

Altro appuntamento in calendario è quello di venerdì 5 agosto a La Caletta con “Campagna Amica al mare” dalle ore 19.00 nel Giardino ex Casello Genio Civile.

Contemporaneamente proseguono i mercati settimanali di Campagna Amica a Nuoro (martedì e sabato in piazza Vittorio Emanuele) che da qualche settimana sono accompagnati anche da quelli estivi di San Teodoro (martedì in piazza Gallura e piazza Emilio Lussu) e di Calagonone (mercoledì in via della Pineta). Nei prossimi giorni sarà aperto anche a La Caletta il venerdì.