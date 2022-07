Coldiretti Cagliari: torna PataQuartu, la festa della patata

Torna PataQuartu, manifestazione dedicata alle patate di Quartu Sant’Elena (città dalla lunga tradizione agricola, specializzata proprio nella produzione di questi tuberi ottenuti dalle piante della specie Solanum tuberosum)

In programma – a partire da oggi, mercoledì 6 luglio – cinque giorni di iniziative (diffuse in tutto il Comune) in cui saranno coinvolti i ristoranti, gli agriturismi e il mercato di Campagna Amica.

A promuovere l’iniziativa è Coldiretti Cagliari, in particolare la sezione di Quartu, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Quartu e in collaborazione con Fipe Confcommercio Sud Sardegna, il Centro Commerciale Naturale di via Eligio Porcu, la Ferrini basket Quartu e l’associazione Flamingo Skating club.

La patata è, per superficie coltivata, la seconda produzione orticola in Sardegna (circa 2mila ettari) dopo i carciofi. La coltivazione è tradizionalmente diffusa su tutto il territorio regionale, spesso in piccole superfici (per autoconsumo). Tra gli areali che si distinguono per una maggiore produzione di questo prodotto, c’è sicuramente il territorio di Quartu (a seguire anche Arborea, Valledoria e S. Maria Coghinas).

advertisement

PataQuartu prende quindi il via oggi con diversi ristoranti e agriturismi che hanno aderito all’iniziativa: proporranno fino a domenica piatti a base di patate.

Il clou è previsto nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Venerdì, alle 18.00, nell’ex convento dei cappuccini, si terrà il convegno “La filiera pataticola tra mercato e salutismo” a cui prenderanno parte – dopo i saluti del sindaco e dell’assessora di Quartu Graziano Milia – Rossana Perra, Piero Sarritzu (Presidente Coldiretti Quartu), la biologa Federica Atzei, Barbara Pisanu di Agris, Lorenzo Bazzana (responsabile nazionale Coldiretti settore ortofrutta). Le conclusioni saranno affidate a Giorgio Demurtas, presidente provinciale Coldiretti Cagliari.

Sabato, nel mercato di Campagna Amica di Pitz’e Serra, ci sarà l’esposizione “Le patate non sono tutte uguali”: saranno presenti tutte le varietà.

Domenica, dalle 19.00 alle 23.00, in via Eligio Porcu, in programma una mostra-mercato con i gazebo di Campagna Amica (previste la vendita e la degustazione di piatti a base di patate, nonché attività ludico-didattiche con la collaborazione delle società sportive).

“Riproponiamo un’iniziativa che vuole valorizzare un prodotto simbolo della città – afferma Piero Sarritzu – l’obiettivo è quello di dare continuità alla manifestazione e farne un appuntamento fisso. PataQuartu si propone da anni ma non è stata mai organizzata con continuità”.

“Il territorio quartese si caratterizza da tempo per la produzione della patata, un’eccellenza ormai conosciuta ben oltre i confini del mercato locale e che amplia la tradizionale offerta agricola delle nostre campagne – afferma l’assessora alle Attività Produttive Rossana Perra – siamo quindi lieti di ospitare in città la manifestazione PataQuartu, vetrina prestigiosa di un prodotto che garantisce ancora ottimi margini di crescita e che può quindi fare da motore trainante per la nostra economia. Non per niente Quartu ha aderito con entusiasmo al progetto del Distretto rurale: intendiamo rilanciare il comparto agroalimentare attraverso la qualificata collaborazione di Coldiretti per aprire nuove strade ai giovani che intendano investire in agricoltura”.

“Quartu ha tradizione rurale – afferma il presidente Giorgio Demurtas – e come Coldiretti abbiamo avviato da tempo una stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e con le associazioni del territorio per valorizzarne la cultura e la produzione agricola. Siamo infatti i promotori del distretto rurale che sta ormai concludendo il suo iter costitutivo e vogliamo portare avanti anche iniziative come questa che valorizzino, anche con momenti sociali e di festa le produzioni locali”.

Potrebbe interessarti anche: Misura parco agrisolare e il webinar Coldiretti Giovani Sardegna