“Cinema delle terre del mare”: da sabato 23 a martedì 26 luglio 2022

Secondo giorno di navigazione, domenica 24 luglio, per “Cinema delle terre del mare“, il festival della Società Umanitaria di Alghero che propone quest’anno quattro intense giornate di musica, incontri, performance e proiezioni vista mare nelle spiagge più suggestive della Riviera del Corallo e nel centro storico de l’Alguer.

Il programma della domenica comincia al mattino, con uno degli appuntamenti che maggiormente caratterizzano il festival, l’itinerario cineturistico sui percorsi di Alghero città del cinema: un tour a piedi alla scoperta del profondo legame tra la città e i grandi film, le grandi produzioni internazionali degli anni ’60.

Da un’idea della Società Umanitaria di Alghero, a cura dell’operatrice culturale Nadia Rondello e di Maria Cau dell’associazione A S’Andira, il percorso partirà domenica alle 9,00 con punto d’incontro il Lungomare Valencia, all’altezza di Villa Las Tronas. Sarà una passeggiata tra le lussuose ville neoclassiche del lungomare, le torri, le piazze e i luoghi che hanno fatto da sfondo ai grandi film e che hanno ospitato il Meeting Internazionale del Cinema. Un racconto tra storia, cultura e costume, verità e leggenda, quotidianità e mito.

Per info e prenotazioni: sms +328 92 26 392 | asandira@gmail.com

advertisement

A seguire il festival si sposta nel cuore del centro storico, a Lo Quarter, dove in Sala Conferenze, a partire dalle 10,30 verrà proiettato Atlantide di Yuri Ancarani, uno dei film più importanti della scorsa Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia: una storia di iniziazione maschile, violenta e predestinata al fallimento, che esplode trascinando la città fantasma in un naufragio psichedelico vissuto attraverso gli occhi di un giovane che vive ai margini della laguna di Venezia.

Appuntamento poi nel pomeriggio, sempre a Lo Quarter ma alle 18,30, per la proiezione di Transumanze, film di Andrea Mura che racconta una storia di lavoro, conflitti sociali ed emancipazione. Nel suo fortunato percorso, il lavoro di Mura ha vinto il premio Mònde alla Festa del Cinema sui Cammini, e ricevuto menzione speciale al Fiorenzo Serra Film Festival. In programma al termine della proiezione l’incontro con il pubblico del montatore Ambrogio Nieddu.

Alle 21 spazio invece ai bambini e alle bambine, che grazie alla sezione Camperkids e alla collaborazione con l’associazione Fuori di Camper, potranno assistere una mini-rassegna a loro dedicata. Si comincia con Il giro del mondo in 80 giorni di Samuel Tourneux, ovvero la storia della scimmietta Passepartout, dell’esploratore Phileas Frog e della loro meravigliosa avventura. Appuntamento alla scuola primaria San Giovanni Lido, per info e prenotazioni è attivo il 349 63 34 711.

Sipario sulla seconda giornata di CDTDM infine alle 22, sulla bellissima spiaggia di Mugoni, dove si proietta Memory box di Joana Hadjithomas e Khalil Joreige. Una produzione franco-libano-canadese che racconta la storia di tre generazioni di donne, un doloroso viaggio nella memoria in un continuo rimbalzo tra il presente della contemporanea Montréal e il Libano dei primi anni Ottanta. Tre generazioni di donne si confidano e scavano nei ricordi riportando a galla antichi segreti di famiglia.

Al termine della proiezione, conto alla rovescia per cambiare spiaggia, spostarsi a Maria Pia in attesa di All’alba del cinema.

«Il festival – spiega la direttrice artistica Alessandra Sento – quest’anno riconquista l’originaria forma itinerante, quella di un viaggio fisico e ideale a bordo del cinema, dal centro città verso Capo Caccia. Un viaggio in cui cosa vedere è importante tanto quanto dove, in quale luogo, e vicino a chi. Perché Cinema delle terre del mare, per noi, non è solo un festival, ma un altro modo di amare l’sola, di fare i conti con la memoria, di immaginare il futuro».

Partner e sostenitori

Cinema delle terre del mare è sostenuto dalla Regione Sardegna, dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero (fa parte del cartellone di eventi #ALGHEROEXPERIENCE un anno così). Tra i partner culturali spicca la collaborazione con l’Academia del Cinema Català, la Delegació del Govern de Catalunya a Itàlia Ofici de l‘Alguer, la ong Plataforma per la Llengua, sezione di Alghero e l’Alpe Adria Cinema – Trieste Film Festival.

Cinema delle terre del mare è un progetto fortemente ancorato nel presente con solide radici in un passato glorioso che riporta agli anni ’60 e ’70, al periodo del Meeting internazionale che fece di Alghero una delle capitali europee del cinema nel mondo. Un festival che però non dimentica di guardare al futuro con l’obiettivo di rilanciare la candidatura di Alghero a città del cinema in Sardegna.

PROGRAMMA

SABATO 23 LUGLIO

ORE 21,30

PIAZZALE LO QUARTER

Evento di apertura del Festival

Luigi Frassetto Quartet suona Ennio Morricone

Di e con Luigi Frassetto (arrangiamenti, chitarre, vocoder), Marco Testoni (tastiere, theremin, chitarra acustica), Edoardo Meledina (basso elettrico, contrabbasso, campionatore), Lorenzo Falzoi (batteria, percussioni)

ORE 23,00

PIAZZALE LO QUARTER ORE

Night on earth Murina di Antoneta Alamat Kusijanović

[Croazia, Brasile, Stati Uniti, Slovenia, 2021, 96′] o. v. | sub. it

Premio Caméra d’Or per il miglior film d’esordio al Festival di Cannes 2022

In collaborazione con Alpe Adria Cinema – Trieste Film Festival

DOMENICA 24 LUGLIO

ORE 9,00

VILLA LAS TRONAS

Alghero Città del Cinema Itinerario di cineturismo

Un’idea della Società Umanitaria di Alghero a cura di Nadia Rondello della Società Umanitaria di Alghero e Maria Cau di A S’Andira

Richiesta la prenotazione: sms +39 328 92 26 392 | email asandira@gmail.com

ORE 10.30

SALA CONFERENZE LO QUARTER

Indie Atlantide di Yuri Ancarani

[Italia, 2021, 104′] o.v.

Presentato in anteprima nella sezione Orizzonti alla 78ma Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia

ORE 18.30

SALA CONFERENZE LO QUARTER

Indie Transumanze di Andrea Mura

[Italia, 2021, 52′] o.v. | sub. en

Premio Mònde – Festa del Cinema sui Cammini 2021

Menzione speciale Fiorenzo Serra Film Festival 2021

Interviene il montatore Ambrogio Nieddu

ORE 21.00

CAMPERKIDS – SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO

Cinema errante… sotto un cielo stellante Rassegna cinematografica per bambini dai 5 ai 10 anni

Un’idea dell’Associazione Fuori di Camper

Richiesta la prenotazione: +39 349 63 34 711

Il giro del mondo in 80 giorni di Samuel Tourneux

[Francia, Belgio, 2021, 82′] v. it

ORE 22.00

LE NINFE – SPIAGGIA MUGONI

Night on earth Memory box di Joana Hadjithomas e Khalil Joreige

[Francia, Libano, Canada, 2021, 102′] o.v. | sub. it

LUNEDÌ 25 LUGLIO

ORE 5.00

SPIAGGIA MARIA PIA

All’alba del cinema

Di Ignazio Chessa. Con Ignazio Chessa (attore), Lucia Cocco (danzatrice), Fabio Loi (scenografo e costumista)

ORE 10.30

SALA CONFERENZE LO QUARTER

Indie Flee di Jonas Poher Rasmussen

[Danimarca, Francia, Svezia, Norvegia, Stati Uniti, Slovenia, Estonia, Spagna, Italia, Finlandia, 2021, 89′] o.v. | sub. it

Premio per il miglior documentario straniero al Sundance Film Festival 2021

ORE 18.30

SALA CONFERENZE LO QUARTER

Indie PescAmare di Andrea Lodovichetti

[Italia, 2019, 60′] o.v. | sub. it

Menzione speciale Fiorenzo Serra Film Festival 2019

Interviene il regista Andrea Lodovichetti

ORE 21.00

CAMPERKIDS – SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO

Cinema errante… sotto un cielo stellante Rassegna cinematografica per bambini dai 5 ai 10 anni

Un’idea dell’Associazione Fuori di Camper

Richiesta la prenotazione: +39 349 63 34 711

Azur e Asmar di Michel Ocelot

[Francia, Belgio, Spagna, Italia, 2006, 99′] v. it

ORE 22,00

PIAZZA VENEZIA GIULIA – FERTILIA

Night on earth Fertilia istriana di Cristina Mantis

[Italia, 2021, 35′] o.v. | sub. en

Intervengono la regista Cristina Mantis e la sceneggiatrice Daniela Piu

In collaborazione con il Comitato di quartiere Fertilia – Arenosu, Centro Commerciale Naturale e Comitato Festeggiamenti San Marco Fertilia

MARTEDÌ 26 LUGLIO

ORE 9.00

SCALO TARANTIELLO

Alghero Città del Cinema Itinerario di cineturismo

Un’idea della Società Umanitaria di Alghero a cura di Nadia Rondello della Società Umanitaria di Alghero

Richiesta la prenotazione: sms +39 328 92 26 392 | email asandira@gmail.com

ORE 10,30

SALA CONFERENZE LO QUARTER

Indie Rien à foutre di Julie Lecoustre ed Emmanuel Marre

[Belgio, Francia, 2021, 110′] o.v. | sub. it

ORE 18,30

SALA CONFERENZE LO QUARTER ORE

Indie Ananda di Stefano Deffenu

[Italia, 2020, 60′] o.v. | sub. it

Interviene il regista Stefano Deffenu

CAMPERKIDS – SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO

Cinema errante… sotto un cielo stellante Rassegna cinematografica per bambini dai 5 ai 10 anni

Un’idea dell’Associazione Fuori di Camper

Richiesta la prenotazione: +39 349 63 34 711

La canzone del mare di Tomm Moore

[Irlanda, Danimarca, Belgio, Lussemburgo, Francia, 2014, 93′] v. it

ORE 22,00

STABILIMENTO ROSANNA – SPIAGGIA MARIA PIA

Night on earth El ventre del mar di Agustí Villaronga

[Spagna, 2021, 78′] o.v. | sub. it a cura di Emanuela Forgetta

Interviene l’attore protagonista Roger Casamajor

Anteprima de El Cicle Gaudí a l’Alguer. In collaborazione con Académia del Cinema Català, Generalitat de Catalunya Delegació del Govern a Italia e Plataforma per la Llengua