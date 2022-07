Chiude domani al Lazzaretto di Cagliari il festival Neanche gli Dei

domani al Lazzaretto di Cagliari “ Neanche gli Dei” , il festival letterario e incontri d’autore in corso da giovedì al Centro comunale di arte e cultura nel quartiere di Sant’Elia, per l’organizzazione della cooperativa Vox Day . Chiudeal Lazzaretto di, ilin corso da giovedì al Centro comunale di arte e cultura nel quartiere diper l’organizzazione della cooperativa

alle 19, Enrica Perucchietti , giornalista, scrittrice, editor e caporedattrice della Uno Editori, autrice di numerosi saggi di successo pubblicati in Italia e in Francia, porta in dote “ Coronavirus. Il nemico invisibile “ (Uno Editori, 2021), il libro di cui è coautrice con Luca D’Auria: un viaggio tra le trasformazioni della nostra sfera sociale, a causa di un nemico invisibile che in pochi mesi ha contagiato centinaia di Paesi, provocando migliaia di morti, spingendo l’Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare lo stato di pandemia globale e trasformando la vita di tutti in una realtà “virtuale”. Apre l’ultima serata,, giornalista, scrittrice, editor e caporedattrice della Uno Editori, autrice di numerosi saggi di successo pubblicati in Italia e in Francia, porta in dote(Uno Editori, 2021), il libro di cui è coautrice con Luca D’Auria: un viaggio tra le trasformazioni della nostra sfera sociale, a causa di un nemico invisibile che in pochi mesi ha contagiato centinaia di Paesi, provocando migliaia di morti, spingendo l’Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare lo stato di pandemia globale e trasformando la vita di tutti in una realtà “virtuale”.

alle 20 il suo saggio “ Un inganno criminale chiamato debito “ (Youcanprint, 2021), dove fornisce una visione alternativa, in molti passaggi opposta, a tutto quello che si sente quotidianamente dire a proposito di denaro e di debito: partendo dalle origini del denaro stesso, ne illustra i diversi significati e le diverse funzioni, e mostra come venga contabilmente manipolato in modo artificioso, così da reggere in piedi un castello di carte che crollerebbe in un istante se la gente comprendesse l’inganno. Classe 1985, da anni impegnato in diversi ambiti di interesse sociale, con particolare attenzione al tema della sovranità monetaria, Alessandro Trinca – moderato dal giornalista Simone Spiga – presenta inveceil suo saggio(Youcanprint, 2021), dove fornisce una visione alternativa, in molti passaggi opposta, a tutto quello che si sente quotidianamente dire a proposito di denaro e di debito: partendo dalle origini del denaro stesso, ne illustra i diversi significati e le diverse funzioni, e mostra come venga contabilmente manipolato in modo artificioso, così da reggere in piedi un castello di carte che crollerebbe in un istante se la gente comprendesse l’inganno.