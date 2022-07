Chiude “Bosa Antica”: stasera si consegna l’attesissimo premio

Chiude “Bosa Antica”, il festival che è iniziato venerdì 8 luglio si concluderà domani, domenica 17 luglio.

Una splendida corsa e rincorsa quella del festival di musica da camera “Bosa Antica” che arrivato alle sue battute finali già rivolge indietro lo sguardo e ripercorre in musica un’edizione densa, intensa e particolarmente ricca di colori, di talento e di spunti offerti agli studenti delle masterclass e al grande pubblico del festival.

Stasera, sabato 16 luglio, penultimo appuntamento in cartellone: al chiostro del Carmelo (h 21), Riccardo Giani al flauto e Francesca Carta al pianoforte doneranno alla platea un elegante assaggio della loro maestria e della loro arte. Domani poi, domenica 17 luglioappunto, si chiude. Ma si chiude in bellezza. Alle ore 19 al chiostro dei Cappuccini sono in programma i due concerti di Ensemble per la direzione di Alessandra Manca (ensemble di Flauto) e di Jana Bitti (ensemble di arpe).

advertisement

Alle 21.30, sempre al chiostro del Carmelo, il “Premio Bosa Antica“: concerto finale dei migliori allievi delle masterclass per le classi di arpa, flauto, pianoforte e violino.

Si esibiscono i maestri. E si esibiscono gli allievi. Perché questo è il leitmotiv che contraddistingue il festival. Allievo e maestro a confronto. È il fil Rouge e massimo comune denominatore di tutte le proposte passate in rassegna. Insegnare, ed imparare. Facendo arte. Il tutto in dieci giornate di festival, masterclass di altissimo livello ad alimentare prestigio ed attenzione, oltre 10 eventi immaginati per animare le 10 serate in cartellone, note di mezzanotte e tante, tantissime suggestioni ricollegabili alla musica da camera regalata all’ascolto e immersa nei il colori di Bosa, un tutto armonico che si ripete per la 15^ volta all’ombra del castello e sul temo.

Questa – e molto altro – è stata e sarà sino a domani la 15^ edizione di Bosa Antica – Festival Internazionale di Musica da Camera, manifestazione che ha nella passione di Jana Bitti (direttore artistico) la sua linfa, nell’Associazione InterArters un prezioso supporto e nel Comune di Bosa, nella Regione Sardegna e nella Fondazione Sardegna (oltre agli altri partner e sponsor) il sostegno utile a che tutto continui ad accadere.