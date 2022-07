CeDAC, La Notte dei Poeti: “Supplici” di Euripide a cura di Serena Sinigaglia in programma sabato 16

Di seguito il comunicato attraverso cui l’ufficio stampa del CeDAC (Centro Diffusione Attività Culturali) rende noti i prossimi appuntamenti del XL Festival La Notte dei Poeti, in programma dal 7 al 29 luglio al Teatro Romano di Nora e a Pula (organizzato dal Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e del Comune di Pula e con il contributo della Fondazione di Sardegna): CeDAC – XL Festival La Notte dei Poeti (schede spettacoli, informazioni e prezzi dei biglietti e prevendite)

Per ulteriori informazioni su sinossi e note di regia del secondo appuntamento in calendario, “Supplici” (regia di Serena Sinigaglia, in programma sabato 16 luglio, ore 20.00, al Teatro Romano di Nora), si suggerisce la fruizione del seguente comunicato: CeDAC: “Supplici”

Di seguito il calendario con gli appuntamenti in programma nel week-end.

venerdì 15 luglio – ore 20 – Teatro Romano di Nora Interno Familiare – di Anna Maria Ortese – con Iaia Forte