Cartoline Sonore: a Viddalba la rassegna di musica

CARTOLINE SONORE ll° A Viddalba la rassegna di musica contemporanea, arte e ambiente. I prossimi appuntamenti

CARTOLINE SONORE

VIDDALBA (SS)

3 LUGLIO / 2 AGOSTO / 4 SETTEMBRE 2022

L’associazione culturale Sonos & Sounds, in collaborazione con il Comune di Viddalba, è lieta di presentare la prima edizione di Cartoline Sonore, una rassegna di musica contemporanea che, attraverso uno sguardo attento e sensibile verso il territorio che la ospita, propone un vero e proprio viaggio musicale alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi del Comune di Viddalba. Tre appuntamenti, tra luglio e settembre, per una serie di concerti internazionali che accompagneranno le visite guidate al MAV, i trekking storico-naturalistici, le sessioni di yoga e i laboratori per i più piccoli, in un percorso che coniuga musica, arte e rispetto per l’ambiente. Il paesaggio naturale e i luoghi d’arte rappresenteranno così un’estensione degli spazi convenzionali della musica, in cui fermarsi ad ascoltare e a riscoprire il ritmo lento della natura. Ed è proprio partendo da quest’ottica di riscoperta del territorio attraverso la musica, che si è deciso di annullare la distanza tra gli artisti e il pubblico, eliminando palchi e pedane, lasciando che i concerti si svolgano “a terra”, in piena sintonia con gli elementi naturali.

Dopo la partenza ufficiale del 3 luglio al santuario medioevale di San Leonardo con la degustazione delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio e i concerti del duo Italo-Canadese Ealus con Giorgia Gungui, e del musicista e produttore tedesco Sven Helbig con il quartetto composto da Corrado Masoni al violino, Dimitri Mattu alla viola, Robert Witt al violoncello e Clorinda Perfetto al pianoforte, il prossimo appunto in programma è quello del 2 agosto a Viddalba, alle Terme di Casteldoria, che costituiranno il teatro naturale del secondo appuntamento di Cartoline Sonore.

Ad aprire la serata del 2 agosto alle 20:30, illuminato dalle luci del tramonto, sarà il concerto del compositore Stefano Guzzetti, che vanta oltre 32 milioni di ascolti su tutte le piattaforme di streaming e ha fatto tournée negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone. Ha lavorato per Dolce & Gabbana, che ha scelto la sua musica per la colonna sonora dell’evento D&G 2017 a Palermo, documentato dal regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Guzzetti, che ha di recente firmato la colonna sonora di “Eddie & Sunny”, film con Gabriel Luna del regista americano Desmond Devenish, presenterà con il violoncellista Gianluca Pischedda il loro nuovo lavoro per elettronica e violoncello, Facing the Sea.

Seguiranno alle 21:30 le sonorità raffinate ed evocative del concerto per violoncello del compositore, produttore e polistrumentista argentino Sebastian Plano. Il musicista argentino è stato candidato di recente ai Grammy Awards, un altro suo lavoro è stato inserito nella lista dei candidati all’Oscar per il miglior cortometraggio d’animazione ai 90th Academy Awards.

La rassegna si concluderà il 4 settembre nel bellissimo Parco Archeologico-Naturalistico di San Giovanni con il concerto del giovane musicista Ed Carlsen che ha da poco firmato un contratto discografico per la Sony. Chiuderà la serata il pianista italiano Federico Albanese il cui ultimo album, Before and now seems infinite, è stato pubblicato da Mercury KX, etichetta tedesca di proprietà del gruppo Universal, casa di artisti dello spessore di Ólafur Arnalds e Jonny Greenwood dei Radiohead, solo per citarne alcuni.

Il dialogo tra musica e spazi naturali rappresenterà certamente il filo conduttore dell’intera rassegna, il cui intento è quello di abbracciare un pubblico vasto e intergenerazionale. A questo proposito sono state inserite, all’interno di ciascuna delle tre giornate attività come: laboratori per bambini, escursioni diurne e notturne, pratiche yoga e visite guidate al Museo Archeologico di Viddalba che, per l’occasione, resterà aperto al pubblico sino alla mezzanotte.

Info, prenotazioni e costi:

Il costo dei singoli concerti è di 10 euro,

I biglietti si possono acquistare la sera dei concerti al botteghino

Si consiglia tuttavia di prenotare scrivendo a: cartolinesonore@gmail.com

O chiamando al numero: +39 351 78 88 545

Info, costi e adesioni per Laboratori e Visite guidate:

Museo Archeologico di Viddalba MAV:

Piazza Angioy 07030 Viddalba,

Tel: 327 383 4604 email: museoarcheologicoviddalba@gmail.com

Il Museo resterà aperto al pubblico sino alla mezzanotte.

Info, costi e adesioni Trekking storico-naturalistici diurni e notturni:

Antonio Muntoni, Guida Ambientale Escursionistica: +39 345 44 85 029 (Solo WhatsApp)

Info, costi e adesioni Pratiche yoga:

Bolabbola ASD: +39 320 56 28 138

