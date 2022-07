“Carla o dell’essere se stessi”: lo spettacolo di Carla Baffi ad Austis

“Carla o dell’essere se stessi”, lo spettacolo autobiografico di Carla Baffi, a cura dei Barbariciridicoli sarà ad Austis nella serata di domani 3 luglio, in piazza Corroga alle 21,30.

Si tratta della seconda tappa della rassegna “Isteddas de teatru”, che ha avuto inizio il 18 giugno scorso con lo spettacolo Skabaretch, e ha in programma altri tre appuntamenti.

Lo spettacolo in programma racconta la vita di Carla, ex poliziotto, che “nel 2020 ha coraggiosamente iniziato un percorso di transizione di genere che la porterà ad adeguare la sua identità fisica alla sua identità psichica, che è in tutto e per tutto quella di una donna, felice finalmente di esserlo e di poterlo raccontare – spiega il regista Tino Belloni -, lo spettacolo ha naturalmente una forte valenza sociale, e, attraverso l’esemplare e toccante esperienza di Carla, a tratti anche umoristicamente ironica, si propone di aiutare la nostra società a superare i pregiudizi e le diffidenze alla base di tutte le fobie, ancora fortemente radicate, verso qualsiasi tipo di diversità. Dopo lo spettacolo verrà attivato un dibattito con gli spettatori e l’eventuale partecipazione di esperti dell’argomento”.

La rassegna Isteddas de Teatru è possibile grazie grazie al contributo del Comune di Austis, della Regione Sardegna per il tramite dell’assessorato alla Pubblica Istruzione, e della Fondazione di Sardegna.

Ingresso gratuito.