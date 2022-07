Cagliari Film Festival, la seconda giornata ospita Francesco Del Grosso

Seconda giornata domani (venerdì 8 luglio) per il Cagliari film festival, la rassegna di impegno civile organizzata dall’associazione Tina Modotti e ospitata nel giardino del Palazzo Siotto, in via Dei Genovesi 114.

Alle 20,30 l’appuntamento è con Francesco Del Grosso, regista insieme a Matteo Balsamo del documentario In prima linea (Italia, 2020, 82′). In dialogo con la direttrice del festival Alessandra Piras, Del Grosso illustrerà la genesi e lo sviluppo di questo lavoro che sarà proiettato alle 21,30.

Il documentario

La front line raccontata attraverso l’obiettivo di tredici fotoreporter, che con i loro scatti hanno mostrato l’inferno, gli orrori, le sofferenze e le cicatrici indelebili della guerra. Le voci, le fotografie e i ricordi di uomini e donne diventano le tappe di un viaggio fisico ed emozionale tra passato e presente. Perché la prima linea non è solo dove si spara e cadono le bombe, ma ovunque si “combatte” quotidianamente per la sopravvivenza.

La mostra

Per tutta la durata del festival, dalle 19 alle 21 nella Galleria Siotto è possibile visitare Reportage, mostra in cui le fotografe Rosi Giua, Anna Marceddu e Michela Mereu documentano alcune realtà della città di Cagliari: dai campi rom in via San Paolo, nelle immagini di Anna Marceddu, al carcere di Buoncammino ancora luogo di detenzione negli scatti di Rosi Giua, mentre nel reportage di Michela Mereu si denuncia il degrado della collina di Tuvumannu, ferita e abbandonata dopo lo stop ai lavori di una discussa strada.

INFO

Biglietti: ingresso proiezioni 5 euro.

Prenotazioni e informazioni: rassegnacagliarifilmfestival@gmail.com

Pagina Fb e Instagram: cagliarifilmfestival

Cagliari film festival è realizzato con il sostegno Fondazione Sardegna Film Commission e della Fondazione di Sardegna e con il contributo della L.R.15/06 Legge Cinema della Regione Autonoma della Sardegna (eventi consolidati).

Con il patrocinio del Comune di Cagliari.

In collaborazione con: Centro Sperimentale di Cinematografia- Sede Sicilia, Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto”, COBAS Cagliari – Comitati di Base della Scuola, Trip Sardinia.