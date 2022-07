Cagliari e dintorni – Ultimi fatti di cronaca

Ieri a Muravera a seguito di un’attività d’indagine scaturita dalla denuncia/querela presentata da un 57enne del luogo, dipendente di un esercizio commerciale, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato e danneggiamento, un 58enne di Quartu Sant’Elena, di fatto domiciliato a Cagliari, dipendente di una ditta di autotrasporti di Selargius il quale, in occasione di una consegna di merce effettuata presso l’esercizio commerciale dove lavora la propria vittima, in Via Rinascita, decideva di sottrarre dall’autovettura di questi, una Volkswagen Golf 5 di colore grigio, in sosta nell’area di parcheggio, le modanature in plastica verniciate lato destro e sinistro del paraurti anteriore, provocandone conseguentemente altresì il danneggiamento della carrozzeria, non rendendosi conto di essere ripreso dal sistema di videosorveglianza del citato esercizio.

È stato quindi facile per i carabinieri andare a identificarlo e provare quanto accaduto.

Ieri a Siliqua, a conclusione delle indagini scaturite dalla denuncia-querela presentata da un 41enne panettiere del luogo, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, un 39enne napoletano, residente a Marigliano (NA), disoccupato, noto alle forze dell’ordine per analoghe precedenti vicende giudiziarie.

Questi, dopo aver postato un annuncio di vendita su un noto sito di commercio on-line, aveva ricevuto dal denunciante la somma di euro 300 per la vendita di un forno a gas, senza mai procedere alla consegna dello stesso.

La proposta web era molto invitante, il prodotto veniva offerto a metà prezzo rispetto al valore commerciale, ma la vittima non aveva considerato che rivolgendosi a uno sconosciuto senza garanzie di alcun tipo, rischiava di incorrere in un raggiro, come poi è avvenuto.

Ieri a San Sperate i carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, tre algerini rispettivamente di 29, 26 e 27 anni, tutti ospiti del CPA di Monastir.

I tre sono stati sorpresi presso il supermercato Carrefour, sito sulla SS131, mentre asportavano alcuni capi di abbigliamento e una confezione di bevande per un valore complessivo di euro 144,00 circa.

La refurtiva recuperata è stata restituita ai gestori del punto vendita.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il reato di ricettazione, un ventinovenne del luogo già gravato da precedenti denunce.

Questi, attorno alle ore 14:30 circa di ieri in via Flumendosa, si era introdotto unitamente ad altri due complici datisi alla fuga ed in corso di identificazione, all’interno di un’autovettura Renault Clio Van, che è risultata essere provento di un furto perpetrato nel corso della medesima mattinata in via Santa Gilla.

È stato sorpreso e bloccato dal proprietario, un 61enne residente in via Val Venosta. Sul posto sono stati immediatamente fatti intervenire i militari, con una segnalazione ricevuta dalla centrale operativa di via Nuoro.

I carabinieri hanno identificato il giovane e proceduto alla restituzione del veicolo al legittimo proprietario.

È risultato essere stato asportato dal mezzo un compressore per pneumatici custodito all’interno del cofano, i fuggitivi devono averlo portato via.