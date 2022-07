Botte e Cilindro: a Sassari Estate “Il teatro dei piccoli”

La Botte e il cilindro

Sassariestate 2022

Il Teatro dei piccoli

cortile ex scuola media 2

giovedì 28 luglio ore 21

sul palco

“Buon Viaggio”

Actores Alidos

Cinque Spettacoli teatrali pensati per le sere d’estate e dedicati al pubblico dei bimbi e delle loro famiglie.

Prosegue “Il Teatro dei Piccoli” La rassegna estiva alla terza edizione organizzata dalla compagnia “La botte e il cilindro” per “Sassariestate 2022”.

Dopo il succeso del primo appuntamento si torna giovedì 28 luglio alle 21 nel cortile dell’Istituto Comprensivo Statale “S. Farina – San Giuseppe” (Ex Scuola Media N° 2) in Corso Cossiga 6 con lo spettacolo “Buon Viaggio” della compagnia Actores Alidos di Quartu Sant’Elena (3-10 anni).

Nella storia tre personaggi sono alle prese con un viaggio che non vuole iniziare.

Tenero, ironico, divertente ed emozionante lo spettacolo arriva dritto al cuore un sogno ad occhi aperti su alcuni momenti del vivere quotidiano.

Prossimi appuntamenti

Giovedì 4 agosto la compagnia Abaco Teatro di Monserrato presenterà invece “Capuzzetto Rozzo” (3-10 anni)

Lo spettacolo vuole stimolare nei bambini la capacità di forgiare il proprio sguardo sul mondo e su di sé.

Trattando temi come la tutela e il rispetto della natura, come si diventa indipendenti, che cosa significa essere liberi.

La programmazione si sposterà al Teatro Astra giovedì 25 agosto con lo spettacolo “La citta di Smeraldo” portato in scena da Theandric di Cagliari.

La storia (3-13 anni) tratta dal celebre romanzo per ragazzi “Il Meraviglioso Mago di Oz” di Lyman Frank Baum.

si focalizza su due aspetti della storia la collaborazione tra i personaggi e la figura del Mago.

L’ultimo appunatmento della rassegna estiva è per giovedì 1 settembre con lo spettacolo “Riccino e Riccetta” (3-10 anni) della compagnia Il Crogiuolo di Cagliari.

Come in un gioco tra bambini, la vita di Antonio Gramsci si fonderà con le fiabe della raccolta l’albero del riccio, con quelle dei fratelli Grimm tradotte in carcere da Gramsci e con elementi di cultura popolare legate alle tradizioni della Sardegna.

PRENOTAZIONE > vi consigliamo di prenotare i vostri biglietti con qualche giorno di anticipo inviando una mail bigliettibottecilindro@gmail.com

BIGLIETTI

Ingresso unico € 7 E’ possibile prenotare i biglietti solo inviando una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com ntro le ore 18:00 del giorno dello spettacolo.

Non è possibile prenotare telefonicamente. Saranno valide esclusivamente le prenotazioni per le quali si riceverà conferma scritta per mail.

La biglietteria apre alle ore 20:00. La scelta dei posti in sala è libera.

Inizio degli spettacoli alle ore 21:00