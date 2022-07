Bonaventura Canino nominato direttore generale di Indosuez Wealth Management in Italia

Indosuez Wealth Management è il brand globale di wealth management del Gruppo Crédit Agricole, 10a banca su scala mondiale per dimensione del patrimonio (fonte: The Banker 2022).

Forte di oltre 145 anni di esperienza a supporto di famiglie e imprenditori in tutto il mondo, Indosuez Wealth Management propone un approccio su misura, che consente a ciascuno dei suoi clienti di proteggere e sviluppare il proprio patrimonio, in linea con le proprie aspirazioni. Dotati di una visione globale, gli specialisti di Indosuez Wealth Management forniscono una consulenza esperta e un servizio d’eccellenza offrendo un’ampia gamma di servizi per la gestione del patrimonio personale ed aziendale.

Rinomata per la sua combinazione di dimensioni umane e una portata veramente internazionale, Indosuez Wealth Management conta quasi 3.000 dipendenti, operanti in 10 location in tutto il mondo: Europa (Belgio, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Principato di Monaco e Svizzera), Asia-Pacifico (Hong Kong RAS, Nuova Caledonia e Singapore) e Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti).

Con masse gestite per 135 miliardi di euro (al 31/12/2021), Indosuez Wealth Management è uno dei leader mondiali nel wealth management.