Bitti: insediamento del nuovo Consiglio comunale e della Giunta

La nuova amministrazione comunale, eletta con il voto dello scorso 12 giugno e guidata dal sindaco uscente Giuseppe Ciccolini, si è insediata questo pomeriggio in un incontro pubblico organizzato in prossimità dell’area museale di Bitti. Fanno parte della maggioranza i consiglieri: Pasquale Delogu, Sebastiano Ena, Christian Farina, Giovanna Giuseppina Mameli, Giuseppe Pala, Mario Sanna, Pietro Sanna, Andrea Giuseppe Sella; i consiglieri di minoranza sono invece: Valerio Carzedda, Anna Lucia Burrai, Alessandro Orunesu e Bachisio Pintus

La giunta

Per il ruolo di vice sindaco e assessore con delega ai Lavori pubblici, Agricoltura e Protezione civile è stato riconfermato Giuseppe Pala, il più votato di tutti i consiglieri. Un’altra riconferma riguarda Christian Farina con l’incarico di assessore al Turismo, Ambiente e Attività produttive. All’assessora Giovanna Giuseppina Mameli vanno le deleghe per la Pubblica istruzione, Formazione e Servizi sociali.

Il più giovane dell’esecutivo è Pietro Sanna nominato assessore ai Servizi sanitari e Salute. Al consigliere Mario Sanna, il secondo più votato della lista Ciccolini, è stata affidata invece la delega alla Cultura, Patrimonio identitario e Urbanistica.

Le parole del sindaco

“È un momento molto importante per la nostra comunità. Ripartiamo con una importante testimonianza di democrazia e impegno civico. I dodici consiglieri eletti e il sindaco rappresenteranno ciascuno il compito assegnatogli dalla comunità di Bitti, sia per quanto riguarda la maggioranza che l’opposizione.

La campagna elettorale è finita, ora bisogna lavorare insieme per ricomporre un quadro unitario all’interno del paese, così toccato da eventi particolarmente drammatici e difficili”.

Mano tesa all’opposizione, a cui il primo cittadino offre la possibilità di collaborare nell’interesse di Bitti: “Sono felice di aver chiuso un quadro unitario, in cui tutti possano sentirsi coinvolti. Desidero porgere un ringraziamento particolare non solo ai consiglieri che hanno accettato le deleghe loro assegnate, ma più in generale a tutti i consiglieri che, attraverso i loro generosi atti di rinuncia, hanno contribuito a raggiungere in tempi brevi gli obiettivi che ci eravamo prefissati.

Il lavoro per la costituzione della squadra non è terminato: nei prossimi mesi saranno assegnate ulteriori deleghe ai consiglieri, ed entro l’anno sarà completato il percorso per valorizzare tutte le figure che si sono candidate nella nostra lista e anche quelle non elette, perché c’è bisogno davvero di tutti soprattutto per materie specifiche, a cominciare dall’istruzione. Tutti devono sentirsi coinvolti in questa esperienza che sarà particolarmente impegnativa”.

Sono state inoltre presentate le linee programmatiche della nuova Giunta: “Si tratta di un programma particolarmente ambizioso – ha sottolineato il sindaco – in quanto ci sono decine di milioni di euro già disponibili che consentiranno di realizzare tanti interventi. Nuovi obiettivi potranno essere colti grazie ai fondi del Pnrr e per questo dovremo confermare la capacità di progettazione che il Comune di Bitti ha dimostrato nel corso di questi anni”.

