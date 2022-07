BirrAlguer 2022: successo per il nuovo format

BIRRALGUER 2022: SUCCESSO STREPITOSO PER IL NUOVO FORMAT

BirrAlguer 2022:

Dopo una settimana ad Alghero è tempo di bilancio per la 15esima edizione del festival di birre artigianali più longevo della Sardegna

Migliaia di persone per giorni hanno invaso la Riviera del Corallo il fine settimana scorso, dal 23 al 25 giugno 2022

Non era facile e non era scontato ma dopo una settimana e numeri alla mano è una certezza: l’edizione 2022 del Birralguer – Sardinian Craft Beer Fest è stata a dir poco un successo.

Non era facile perché non è semplice rimettere in moto una macchina ferma da anni a causa del covid.

Non era facile perché cambiare un format vincente è sempre una scommessa, in questo caso una scommessa abbondantemente vinta.

Una sfida di un gruppo algheresi per gli algheresi e per la città di Alghero, perché ormai il Birralguer è un’istituzione nella Riviera del Corallo e in Sardegna:

non è solo la manifestazione brassicola più longeva dell’Isola ma un evento capace di attrarre migliaia di persone al giorno e di creare un indotto del territorio a dir poco importante.

Il nuovo format si basa su tre caratteristiche diverse rispetto al passato: le date, non più in piena stagione a ridosso di agosto bensì subito dopo il solstizio d’estate;

la location, la porzione del Piazzale della Pace in cui si è svolto l’evento è ampia, capace di accogliere molte più persone, adatta ad una gestione migliore degli spazi senza creare troppe difficoltà di parcheggio dato il periodo scelto;

e infine i nomi degli artisti, a quelli locali finalmente si affiancano special guest di fama internazionale.

E davvero l’attesa in città per gli show di Frankie hi-nrg mc e dei Train To Roots era molto alta e gli special guest non solo non hanno deluso, anzi.

Frankie hi-nrg mc si è lasciato andare in due ore abbondanti di dj set di altissima qualità, capace di far ballare tutta la platea e di farla cantare a squarciagola i suoi brani più noti, “Quelli che benpensano” su tutti.

I Train To Roots erano attesi dal pubblico delle grandi occasioni proveniente da tutta l’Isola, compreso un gruppo di diversamente abili dai quali prima dello show hanno ricevuto degli omaggi personalizzati.

L’emozione era tanta e lo show, alla fine ne ha guadagnato. 90 minuti tutti d’un fiato in cui la band sarda ha ripercorso la propria carriera: la prima tappa del tour internazionale è stata un successo.

Non solo special guest, tanta musica dal vivo, birra artigianale e street food per 3 giorni nel Piazzale della Pace: da giovedì 23 a sabato 25 giugno Birralguer ha richiamato nella Riviera del Corallo migliaia di persone ogni giorno.

Ed è palpabile la soddisfazione degli organizzatori, l’associazione Beach Group Alghero, nelle parole del presidente Antonio Zoagli:

«È stato davvero un successo, ma soprattutto è stato emozionante vedere il pubblico del Birralguer tornare a sorridere e a brindare con noi.

Ci tengo a ringraziare tutte e tutti coloro che sono passati a trovarci, è grazie a loro che l’evento vive e continua a crescere, come ci tengo a ringraziare – conclude Zoagli – i nostri partner istituzionali Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Fondazione di Sardegna e tutti gli sponsor»

Il Birralguer ha dimostrato di essere un evento radicato al centro della città di Alghero con un pubblico sempre più eterogeneo e sempre più adatto anche alle famiglie.

Una manifestazione legata come nessun’altra in questi anni al territorio e alla città di Alghero anche per questo il Birralguer – Sardinian Craft Beer Fest dimostra di essere la manifestazione perfetta per aprire la stagione degli eventi estivi all’aperto nella Riviera del Corallo.