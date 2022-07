Bandiera Gialla Festival a Quartu Sant’Elena

Gran finale del “Bandiera Gialla Music Festival”, Domenica 31 luglio ritorna la musica dei Dire Straits.

Rinviato per motivi imprevisti, il concerto del 16 luglio viene recuperato e sarà un finale col botto. Sarà infatti la meravigliosa musica dei Dire Straits la protagonista dell’ultima data dell’edizione 2022 del “Bandiera Gialla Music Festival”, come da tradizione organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “L. Rachel” e ispirato all’omonima trasmissione di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, come omaggio alla migliore musica degli anni Sessanta e Settanta.

Domenica 31 16 Luglio, dalle ore 21.00 sul palco della Scuola Civica di Musica, nella Biblioteca Centrale, in via Dante a Quartu Sant’Elena, saliranno i “Telegraph Sound”, cover band del gruppo storico britannico capeggiato da Mark Knopfler, che porteranno in scena tantissimi brani noti, diventati col tempo classici della musica rock internazionale.

La band, formata da Cristian Pani (Voce e chitarra Solista), Gianluca Mameli (Tastiere e Organi), Aldo Meloni (Chitarra Ritmica e Cori), Robertino Cau (Basso), Simone Mannu (Batteria) e Corrado Costa (Sax e Cori), suoneranno – tra gli altri – hits evergreen come “Tunnel Of Love”, “Sultans of Swing”, “Romeo and Juliet”, e “Money For Nothing”.

Prima del concerto dei “Telegraph Sound”, come da tradizione saliranno sul palco i giovani allievi della Scuola Civica di Musica “L. Rachel”, diretti sotto l’occhio attento dei Docenti che li hanno accompagnati in questo ultimo anno scolastico.

Per rispettare le prescrizioni sanitarie, l’ingresso dello spettacolo, il cui costo è di 5 euro, prevede la prenotazione obbligatoria al 354/8113531.