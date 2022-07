Autopsia sul corpo di Giovanni Lianas, ipotesi di omicidio colposo

La procura di Cagliari apre un fascicolo sulla morte tutta da chiarire, a soli 40 anni, di Giovanni Lianas e dispone l’autopsia.

Riscontrato dal Pm l’esposto dei familiari della vittima, colto in casa da un malore

che potrebbe essere collegato al grave incidente stradale occorsogli il 25 maggio.

Riscontrando subito l’esposto presentato dai suoi familiari, che si

sono rivolti a Studio3A, il Pubblico Ministero della Procura di

Cagliari, dott. Danilo Tronci, ha aperto un procedimento penale con

l’ipotesi di reato di omicidio colposo, al momento contro ignoti, e ha

disposto la perizia autoptica per fare piena luce sull’improvviso,

prematuro e misterioso decesso, a soli quarant’anni, di Giovanni

Lianas, avvenuto il 19 luglio 2022: l’incarico per gli accertamenti

tecnici non ripetibili sarà conferito domani, sabato 23 luglio 2022,

fatalità in quello che sarebbe stato il giorno del quarantunesimo

compleanno della vittima, alle 9.30, presso il palazzo di Giustizia di

Cagliari.

Lianas, che risiedeva a Settimo San Pietro e lavorava all’Entusa srl,

era rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale con la sua

motocicletta, sulla Statale 195 Sulcitana, lo scorso 25 maggio. Aveva

riportato, in particolare, un serio trauma toracico, con fratture

costali multiple, e soprattuto la frattura del bacino (più

precisamente, la frattura del pilastro acetabolare anteriore estesa ai

rami ileo e ischio pubico).

Era rimasto ricoverato per sei giorni, fino al 30 maggio, all’ospedale

Brotzu di Cagliari, dove i medici non avevano ravvisato la necessità di

procedere con un immediato intervento chirurgico e lo avevano dimesso,

con la prescrizione di osservare riposo assoluto per trenta giorni e di

continuare ad assumere a domicilio determinati farmaci (era stato

trattato con terapia infusionale, antibiotica e antalgica): indicazioni

puntualmente seguite dal paziente, che poi si era anche recato alle

varie visite fisiatriche e ortopediche di controllo che gli erano state

fissate, e finalizzate anche all’avvio dei trattamenti riabilitativi

per recuperare l’articolarità dell’anca, del ginocchio sinistro,

ecc.

Il peggio, dunque, pareva passato, ma il 19 luglio Lianas è stato colto

mentre si trovava nella sua abitazione da un improvviso malore, che gli

è stato fatale. Distrutti dal dolore, la moglie, gli anziani genitori e

il fratello fin da subito non sono riusciti a capacitarsi

dell’accaduto, anche per la giovane età del loro caro e perché

Lianas non aveva mai sofferto di particolari patologie. Di qui il dubbio

che il decesso possa essere in qualche modo collegato ai postumi

dell’incidente stradale, com’è ben noto le tromboembolie sono

complicanze tutt’altro che rare in caso di fratture, e anche la

volontà di verificare se le cure a cui era stato sottoposto siano state

adeguate, con particolare riferimento alla profilassi anticoagulante.

I suoi congiunti, per essere assistiti, attraverso l’Area manager

Sardegna e responsabile della sede di Cagliari, dott. Michele Baldinu,

si sono quindi affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata

a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti

dei cittadini, ed è stata presentata una denuncia querela chiedendo

all’autorità giudiziaria di accertare le cause della morte del loro

caro e di verificare eventuali profili di responsabilità da parte di

terzi. Richiesta ritenuta meritevole di accoglimento da parte della

Procura di Cagliari, che ha subito aperto un fascicolo e disposto

l’autopsia, da cui i familiari di Giovanni Lianas si aspettano le

prime risposte.