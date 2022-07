Atto vandalico sede CGIL San Gavino Monreale

Atto vandalico sede CGIL San Gavino Monreale

Dichiara il Segretario Provinciale

“Le scritte con cui stanotte è stata imbrattata la sede della CGIL e l’abitazione di un privato cittadino, dicono molto della violenza e della ignoranza di chi le ha fatte.

L’attacco alle sedi del sindacato e al suo segretario ci impone non solo il dovuto fraterno sostegno contro un atto vandalico vergognoso ma, soprattutto impone la richiesta che i balordi colpevoli vengano individuati e puniti”.

Il Sindacato oltre ad essere il presidio essenziale di tutela dei diritti dei lavoratori è presidio di partecipazione democratica sul territorio.

Chi lo colpisce in modo così violento e vigliacco si pone fuori da ogni logica democratica e antifascista e mira ad intimidire chi si impegna quotidianamente per i lavoratori e per una società più equa e giusta.

Sempre di più nei prossimi mesi vedremo acuirsi le difficoltà di cittadini, lavoratori e famiglie, ancora di più sarà necessario che tutte le forze sociali e politiche siano unite, che lavorino insieme per la tutela del lavoro e dei diritti.

Prosegue il Segretario

“Al Segretario territoriale Franco Bardi, al Segretario regionale della CGIL Samuele Piddiu, al Segretario nazionale Maurizio Landini la nostra solidarietà e il nostro impegno a difesa dei lavoratori e noi Democratici del Medio Campidano siamo e saremo sempre al loro fianco”.

Il Segretario, la segreteria Provinciale, le iscritte e gli iscritti del PD Medio Campidano Gianluigi Piano