Assemblea regionale Movimento 5 Stelle domani a Tramatza

Domenica 31 luglio ore 10 all’Hotel l’Anfora a Tramatza

si terrà domani, domenica 31 luglio alle ore 10, all’Hotel L’Anfora di Tramatza, l’Assemblea regionale degli iscritti al Movimento 5 Stelle.

Un evento che sarà preceduto da una conferenza stampa a cura dei portavoce nazionali, regionali e comunali e del referente regionale.

La partecipazione all’evento si preannuncia molto alta. È accaduto infatti che per il notevole numero delle iscrizioni all’Assemblea quest’anno si è reso necessario l’allestimento di due sale e l’attivazione di un ulteriore link di collegamento alla riunione sulla piattaforma Zoom per permettere anche a tutti coloro che non hanno potuto iscriversi per mancanza di posti disponibili di seguire l’evento online.

