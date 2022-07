Asl Sassari: incontro tra Direzione e Sindacati

Asl Sassari: incontro tra Direzione e Sindacati – Prosegue il percorso di condivisione della bozza di atto aziendale della Asl di Sassari che venerdì è stato esteso alle organizzazioni sindacali.

Asl Sassari: incontro tra Direzione e Sindacati – Nei prossimi giorni il documento verra’ illustrato a tutti i sindaci della Conferenza socio sanitaria del Nord Ovest della Sardegna.

Lo scorso venerdì , nel complesso sanitario di via Rizzeddu, si è tenuto un primo incontro tra il Direttore generale Flavio Sensi e il Direttore Sanitario Vito la Spina, e le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali del Comparto e della Dirigenza, e delle Rsu aziendali: un faccia a faccia in cui l’Azienda ha illustrato la proposta in cui sono inserite le articolazione di quella che sarà la Asl di Sassari.

“Nell’organizzazione dei servizi occorre cercare di prevedere le esigenze future oltre che adoperarsi per soddisfare i bisogni di salute attuali”, ha precisato il Ds la Spina, nell’illustrare la bozza del documento che andrà a disegnare l’assetto dei servizi socio-sanitari erogati nel Nord Ovest della Sardegna.

“Nel nostro progetto i piccoli Comuni, quelli poco sviluppati da un punto di vista di assistenza socio sanitaria e caratterizzati da desertificazione dei servizi, diventeranno il centro di erogazione delle cure primarie”, ha detto il Direttore generale Flavio Sensi.

advertisement

“Come Azienda crediamo che questi momenti di confronto, con una platea così partecipata e competente, che vedono direttamente coinvolti gli addetti ai lavori, possano fornire delle indicazioni determinanti nell’organizzazione della Asl”, ha detto a conclusione dei lavori il Direttore Generale Flavio Sensi.

La maggior parte delle organizzazioni sindacali del Comparto e della Dirigenza (i sindacati Fvm, Anaao, Fesmed, Cimo, Fassid, Fsi-Usae) hanno espresso un partecipato e attivo interesse verso un atto aziendale innovativo e che prevede una nuova strutturazione di quella che sarà la Asl di Sassari.

Fp Cgil, fp Cgil medici e dirigenti sanitari, fp Cisl e fp Uil e Nursind e le Rsu si sono riservate di esprimere un parere definitivo in seguito alla visione del documento (non ancora consegnato alle organizzazioni sindacali in quanto in fase di redazione).

La bozza di Atto Aziendale nei prossimi giorni sarà al centro di un incontro con i sindaci della Conferenza Socio Sanitaria e le organizzazioni sindacali.