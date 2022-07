Ardara, “I Segreti delle Cattedrali” – terza data della rassegna corale

Sarà un weekend dedicato alla musica e alla storia di Ardara, e che caratterizza la rassegna “I Segreti delle Cattedrali”. Per tutti gli amanti della musica polifonica ci sarà un interessante appuntamento anche questo fine settimana.

Domenica 10 Luglio, alle 19.30, nella Basilica Santuario Nostra Signora del Regno, ad Ardara, sarà “l’Ensemble Chorus Project”, insieme all’Ensemble Kadossene – diretta dal Maestro Giacomo Medas – ad essere protagonista,e porteranno in scena il “Concerto corale – strumentale”.

L’intera rassegna, organizzata dall’Associazione Incontri Musicali in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “L.Rachel”, è itinerante, con l’obiettivo di coniugare musica, storia e turismo: le Chiese di origine romanica proseguono ad essere i meravigliosi scenari che ospitano gli ensemble.

Sarà uno spettacolo indimenticabile, perchè oltre alla bellezza della musica polifonica, che i vari gruppi porteranno con e senza l’aiuto di strumenti musicali, si aggiunge il fascino e il mistero che possiedono i monumenti di culto in tutta la Sardegna, arricchiti dalla loro tipica progettazione acustica.

I Segreti delle Cattedrali” si protrarrà fino all’autunno con nuove date e Chiese Romaniche, dove si esibiranno nuovi e suggestivi ensemble. Per assistere agli spettacoli del Festival, in rispetto alle norme per prevenire il contagio del Covid-19, sarà necessario prenotare al 351/8113531 ed essere in possesso obbligatoriamente del Green Pass.