Aperiviaggi Voucher naviga verso Capri sul Motor Yacht Patrizia: etica e sostenibilità le stelle polari 

Aperiviaggi è dedicato alle aziende del comparto enogastronomico che, distinguendosi per qualità e tradizione, consentono agli ospiti la degustazione di eccellenti prodotti. Ad impreziosire l’evento vi sarà la partecipazione del Presidente dell’Associazione della Moda Etica Sostenibile, Kristiana Venturini: per l’occasione illustrerà la filosofia di design di questa tendenza in forte crescita.

Eleganza, raffinatezza e intrattenimento “stile caprese” renderanno ancor più affascinante una serata durante la quale interverrà anche la cantautrice internazionale italo – australiana Gisella Cozzo, definita la regina degli Spot Pubblicitari. Vi sarà poi il lancio della rivista Trimestrale EEM – Eccellenze Magazine, ideato da Angela Nasone: costei racconterà le eccellenze delle varie aziende – nazionali e internazionali – spaziando dall’enogastronomia, all’arte, alla cultura, allo sport e al turismo.