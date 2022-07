Alguer Summer – Tananai ad “Abbadula Festival”

La 24^ edizione del festival Abbabula si prepara a sbarcare ad Alghero con 5 date top inserite nel cartellone dell’Alguer Summer Festival organizzato in collaborazione con Shining Production e Fondazione Alghero e ospitato nel rinnovato anfiteatro intitolato a Ivan Graziani.

Si comincia il 30 luglio con Tananai e Villabanks, poi Massimo Pericolo e Bigmama (02 agosto), quindi Ernia e Lowred (04 agosto), passando per gli Psicologi e Bandito (06 agosto) e via sino alla conclusione affidata a “Pensieri e Parole“, l’omaggio a Lucio Battisti di Peppe Servillo e a “Cartas de Amor” di Franca Masu, in programma il 9 agosto a lo Quarter.

Una lunga estate in musica che parlerà la lingua di Abbabula, alla scoperta dei fenomeni musicali del momento (italiani e local).

Biglietti disponibili online sui circuiti di biglietteria elettronica TicketOne, Mailticket, nei punti vendita Box Office Sardegna, presso l’Atelier#3 (via Carlo Alberto 84) ad Alghero e la sede di Sassari della cooperativa Le Ragazze Terribili (via Roma 144) dove è disponibile la formula “carnet” che permette di acquistare i ticket per spettacoli diversi usufruendo di un prezzo speciale ridotto.

INFO

Servizio navetta dedicato dal centro all’arena // ampi spazi food & beverage // Il top della musica italiana sul palco // Chiusura a Lo Quarter con lo spettacolo “Pensieri e Parole”.

Location ideale per i grandi eventi, sarà accessibile attraverso due ingressi: uno riservato al pubblico in Viale Primo Maggio, fronte spiaggia, e uno in via Viale Burruni per l’ingresso vetture all’interno del parcheggio dedicato ( circa duecento gli stalli disponibili). L’anfiteatro algherese è raggiungibile grazie ad un servizio bus navetta – attivo in tutte le giornate dei concerti – con partenza da via Catalogna alle 18.30 e alle 19.30 e rientro al termine dello show al costo A/R di 5 euro. Info 079/982030 e 345/0800405.

All’interno dello spazio saranno disponibili diversi punti ristoro dedicati al food & beverage a disposizione del pubblico.

Cancelli aperti a partire dalle ore 20 di ogni singola serata; biglietteria arena aperta a partire dalle ore 19.30. Ingresso gratuito per bambini sino a 7 anni di età, ridotti dagli 8 agli 11 anni. Per prenotazioni ridotti e spazio disabili infoline 079/278275.