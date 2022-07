Akènta Summer Fest, il nuovo evento firmato Cantina Santa Maria La Palma con il grande show di Gabry Ponte

Sabato 23 luglio Akènta, lo spumante della Sardegna, promuove un appuntamento di musica e divertimento pensato come un regalo a tutta l’isola

La Cantina Santa Maria La Palma continua a lavorare sul fronte degli eventi con l’obiettivo di regalare emozioni e momenti di felicità in questa estate 2022.

Il primo grande appuntamento firmato Akènta è l’Akènta Day, la giornata dell’emersione dell’Akènta Sub, il vino subacqueo della Sardegna, celebrata sabato 16 luglio con l’Emersion Party – grande evento sull’acqua nella baia di Alghero – a cui seguirà l’Akènta Night con lo show di J-AX al Maden Events di Alghero.

La settimana successiva la cantina di Alghero rilancia con un altro importante evento: sabato 23 luglio si terrà la prima edizione dell’Akènta Summer Fest, all’interno dell’Opera Beach-Arena Village, grande locale all’aperto sul Poetto di Quartu S.Elena.

L’Akènta Summer Fest sarà una lunga serata dedicata alla musica e allo spettacolo. Diversi dj locali e regionali si succederanno alla consolle sino ad arrivare al grande ospite speciale: Gabry Ponte, uno dei più importanti dj nazionali, con il suo show infuocato.

Il suo ultimo singolo, We Could Be Together, ha già superato i 7 milioni di ascolti su Spotify, mentre la hit Thunder, rilasciata nel 2021, ha infranto l’impressionante muro di 250 milioni di streams. Membro fondatore degli Eiffel65, duo simbolo della musica elettronica italiana, Gabry Ponte è un autentico punto di riferimento nazionale per il mondo della dance. Il suo spettacolo è uno dei più divertenti in assoluto: le sue esibizioni a Battiti Live (con milioni di riproduzioni su Youtube) sono irresistibili, momenti di energia pura e grande coinvolgimento: il dj è pronto a entusiasmare migliaia di persone provenienti da tutta l’isola.

L’evento sarà a ingresso gratuito previa registrazione attraverso diversi momenti di “ticket release” organizzati online. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito akentasummerfest.it e sui social della cantina e dell’Opera Beach Arena.

La Cantina Santa Maria La Palma ha voluto dare vita a questo evento aperto a tutti per fare un regalo a Cagliari e a tutta la Sardegna, con l’unico obiettivo di divertirsi insieme sotto le stelle, con un grande show, e augurare “A Chent’annos” a tutta l’isola.

L’estate 2022 si preannuncia davvero caldissima anche grazie agli eventi firmati Akènta, il vino che si candida a diventare lo spumante simbolo dell’isola, riconosciuto sempre più come sinonimo di Sardegna e divertimento.