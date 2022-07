Agosto 2022: i nuovi titoli in uscita

In estate, si sa, si cerca di uscire molto di più, godersi l’aria aperta e il mare. Ma se fuori le temperature sono troppo elevate persino per stare rilassati in spiaggia, non resta che una cosa da fare: consolarsi con la montagna di contenuti che Netflix mette a disposizione dei suoi fedeli abbonati.

Film, documentari e, soprattutto, serie TV salvano l’estate dalla noia e contribuiscono a riempire i momenti di vuoto tipici della bella stagione. Se poi, c’è anche un condizionatore a rinfrescare la situazione, il tutto diventa ancora più bello.

Le uscite di agosto da non perdere

Ormai Netflix è entrato a far parte della nostra quotidianità tanto da non poterne fare più a meno. Una serata con gli amici, un pomeriggio afoso in cui uscire a fare una passeggiata è proibitivo, o anche un appuntamento romantico, finiscono sempre per concludersi tutti allo stesso modo: film oppure serie TV su Netflix.

La programmazione della celebre piattaforma riserva sempre numerose sorprese e ogni mese ci sono nuove uscite che vanno ad aggiungersi già al corposo catalogo di contenuti. Un vero e proprio evento atteso, quello delle prossime uscite, alimentato dall’hype dei social media e delle pagine ufficiale dello stesso Netflix, attraverso teaser, trailer e contenuti speciali come interviste agli attori o giochi che coinvolgono direttamente gli utenti.

Se luglio ci ha fatto davvero sognare, con l’uscita dell’ultima (che poi si è scoperto essere la penultima) stagione di Stranger Things, agosto non è da meno e riserva numerosi titoli accattivanti, adatti a riempire anche le giornate estive più noiose. Più che film, il mese che chiuderà la bella stagione, vedrà l’uscita di tante serie TV attesissime dai fan. Scopriamo insieme quali.

Le serie TV di agosto su Netflix

Il punto di forza della piattaforma, oltre alla vastità del suo catalogo fornito di tutti i generi e contenuti di intrattenimento, è sicuramente la possibilità di guardare i prodotti Netflix originals, ossia prodotti direttamente da Netflix e irreperibili su qualsiasi altra piattaforma di streaming on demand, salvo alcuni rari casi.

Anche le uscite di agosto non fanno eccezione e, infatti, il prossimo mese avremo il piacere di guardare la nuova serie evento Netflix intitolata The Sandman.

Ancora prima di uscire, sta facendo parlare moltissimo di sé, non solo per il cast, ma anche per il coraggio di trasporre un celebre fumetto DC Comics direttamente sulla piattaforma. Poteva essere un contenuto da sala cinematografica, ma il pubblico è talmente affezionato alle uscite seriali da fagocitare tutte in pochi giorni, che perfino il cinecomics trova spazio in un teatro simile.

Per tutti coloro che hanno amato la prima e la seconda stagione, in agosto arriva la tanto attesa e acclamata terza stagione di Non ho mai… Le avventure della giovane Devi, di Paxton e Ben hanno appassionato i giovani di tutto il mondo, tanto che i fan hanno richiesto che la serie andasse avanti. E per gli amanti della magia, un’altra grande serie farà il suo ingresso tra i contenuti il 10 agosto: la terza stagione di Lock&Key. Anche in questo caso, la serie ha avuto un enorme successo con la prima stagione e, nonostante la battuta di arresto con la seconda tranche di episodi, gli appassionati del mistero non hanno voluto abbandonarla, tanto da pretendere una terza stagione per vedere in che modo si concludono le avventure dei fratelli Locke.

A conclusione di queste new entry, poi, ci sono due film: Day Shift, che nel cast vanta Dave Franco, Snoop Dog e Jamie Foxx e una bella dose di vampiri, che fa sempre presa sul pubblico e la terza parte del film diventato un vero e proprio caso mediatico: 365 giorni – Parte 3. Insomma, anche agosto non ci fa rimpiangere la fine di Strager Things, portando sul piccolo schermo alcuni dei contenuti più attesi dell’anno.

