Aggiudicata la progettazione per l’asse ciclopedonale Oristano – Silì – Massama – Nuraxinieddu – Donigala

Il Comune di Oristano ha aggiudicato la progettazione dell’asse di interconnessione ciclopedonale Oristano – Silì – Massama – Nuraxinieddu – Donigala da realizzare nell’ambito del Programma PINQUA – Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. La progettazione è stata affidata al raggruppamento temporaneo di professionisti Studio Solmona srl (capogruppo) – Dodi Moss S.r.l che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di 94,672/100 ed un ribasso sull’offerta economica del 41,22% e pertanto per un importo di 147.955 euro, oltre Cassa e IVA. “La progettazione, e la successiva esecuzione delle opere, ha come obiettivo la realizzazione di una rete di connessioni per collegare attraverso percorsi ciclopedonali le frazioni e l’abitato di Oristano, anche completando altre iniziative di riqualificazione già parzialmente avviate, per un importo previsto di 3 milioni 604 mila euro” spiega il Sindaco Massimiliano Sanna. “È un progetto ambizioso che può finalmente creare un percorso capace di unire razionalmente la città e le frazioni, favorendo la loro integrazione anche a scopo turistico, ma soprattutto valorizzando alcune specificità del nostro territorio – aggiunge l’Assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete -. Si tratta del progetto più rilevante tra quelli inseriti nel Programma PINQUA. Una volta completato l’asse ciclabile e pedonale si estenderà per circa 9 chilometri unendo città e frazioni”. “Da sempre si parla di una concreta integrazione delle frazioni con la città e questo progetto finalmente può raggiungere questo obiettivo strategico – evidenzia l’Assessore alle frazioni Maria Bonaria Zedda -. Puntiamo su forme di mobilità leggera che soprattutto oggi sono fondamentali per determinare una condizione di continuità nell’esperienza urbana e nel caso specifico rinsaldare i rapporti di percorrenza tra centro e periferia. Ma è importante sottolineare come il Programma della qualità dell’abitare, che assegna a Oristano 15 milioni di euro, contenga numerosi interventi pensati per cucire le esigenze e le caratteristiche delle frazioni e soddisfare l’integrazione, il completamento, la valorizzazione, l’amplificazione degli effetti positivi del Programma Oristano est. La riqualificazione delle frazioni sarà realizzata secondo una visione di integrazione territoriale, ambientale, sociale, culturale e sportiva che è costituita dal rafforzamento delle potenzialità costituite dal Parco fluviale del Tirso, realizzando un unicum che completa il parco lineare che racchiude la città, completando gli interventi di Oristano est e Oristano ovest”. Questi nel dettaglio gli interventi previsti:Realizzazione di un tratto di pista ciclabile in sede propria, in quota più bassa e protetta da banchina, a cui si affianca la riqualificazione dei marciapiedi e il riequipaggiamento paesistico.Realizzazione di un tratto, in prossimità del Parco della Maddalena, di percorso ciclopedonale, in terra su argine, accompagnato al riequipaggiamento paesistico dei bordi. La riqualificazione della pista ciclabile diventa l’occasione per prevedere un progetto di recupero paesaggistico dell’area con la realizzazione del Parco Urbano sul fiume. Considerata l’importanza di questa pista per la mobilità quotidiana dovrà essere previsto lungo tutto il suo tracciato un sistema di illuminazione.Riqualificazione della strada comunale Silì Massama attraverso la realizzazione di un percorso ciclo pedonale, distinto laddove possibile dalla sede carrabile. L’intervento è complementare ad un intervento in corso che prevede la realizzazione di una pavimentazione stradale duratura.L’intervento mira a riqualificare un asse con carattere urbano, ma attualmente sottratto a forme di percorrenza lenta. È prevista una pista ciclopedonale in sede propria, con banchina di protezione.Realizzazione di pista ciclopedonale in sede propria, con banchina di protezione.