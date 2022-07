AES – Mediterranea, domani la settima giornata con Gian Carlo Tusceri, Francesco Zizola e Alberto Contu

Continua l’intreccio tra Sardegna e altrove, in un viaggio ricco di scoperte e nuovi autori da conoscere: mancano pochi giorni al termine del festival, Mediterranea. Culture. Scambi. Passaggi organizzato dall’Associazione Editori Sardi ad Alghero dal 14 al 21 luglio, ma le sorprese restano ancora tante.

La quinta giornata. Ieri, 18 luglio, è stato di scena un solo autore, per il rinvio dell’incontro previsto con Mauro Pusceddu: sul palco dell’ex Mercato civico di via Sassari, accompagnato da Ignazio Caruso, è salito Mauro Tetti, autore di Nostalgie della terra (Italo Svevo editore). Nato a Oristano e di base a Cagliari, Tetti ha tratteggiato nel suo libro una Sardegna onirica, a tratti irreale, in cui realtà e finzione si fondono.

L’Isola, ha spiegato, viene descritta «come un luogo dove la letteratura stessa può interrogarsi sul destino del pianeta: tra villaggi ferrigni, chioschi fatiscenti, cumuli di macerie e zone presidiate dall’esercito.

Nel mezzo un’avventura marinaresca, una ciurma strampalata alla ricerca di un tesoro, il pianto di una balena, un naufragio nel covo di re Forcide tra le isole maggiori, dove, che sia giorno o notte, combattono i venti, si sollevano le acque, si scatenano le bufere».

Come ha scritto Alice Pisu sull’Indice dei libri del mese, “in Nostalgie della terra l’ambiguità, il continuo alterco tra esperienza del singolo e coralità, diventano il mezzo per costruire una storia che è al contempo mistero del vivere e del morire.

Attraverso quell’uomo senza nome, Mauro Tetti si chiede da cosa si desideri realmente fuggire quando si ha paura di vivere, e cosa si possa cercare quando si anela a un destino terribile, imperscrutabile”.

Il programma di domani. Domani, 20 luglio, saranno quindi due gli eventi in programma. Alle 19 Paola Ruggeri incontra Gian Carlo Tusceri, maddalenino, autore di Pascal mon amie. Il naufragio della Semillante (Taphros edizioni);

alle 20 Francesco Zizola e Alberto Contu presentano con Sonia Borsato Aguanta. Sa pisca de sa tunnina in Sardìnnia (Ediuni), seguito dalla proiezione del cortometraggio As if we were tuna.

L’incontro annullato ieri con Mauro Pusceddu, autore di Eroina (Il Maestrale) in partenariato con “Florinas in giallo” è invece rinviato a data da destinarsi.

