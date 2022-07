Abbanoa: Ugl Chimici e sindacati

Abbanoa, i conti non tornano: la tempesta UGL Chimici fa affondare due sindacati su tre. Siamo abituati a leggere sui quotidiani le vicende inerenti il gestore del servizio idrico e delle sue innumerevoli cause giudiziarie. Molte sono le rivendicazioni dei dipendenti nei confronti dell’azienda, il malcontento serpeggia ormai da oltre dieci anni, non solo tra i clienti ma soprattutto tra i lavoratori, stremati dal mancato riconoscimento dei diritti fondamentali, dalla sordità dell’azienda e delle sigle sindacali.

Da troppi anni non si riesce a portare avanti una contrattazione di secondo livello, la valorizzazione del personale e l’applicazione del CCNL sui corretti inquadramenti, per i quali Abbanoa risulta essere a livello nazionale il fanalino di coda; mancano il premio di risultato e una seria politica delle risorse umane ad oggi più che abbondantemente sotto organico.

“Da oggi in Abbanoa soffia un vento nuovo”. Così commentano le segretarie regionali del contratto Acqua, Nazzarena Marongiu e Maria Teresa Pisu, l’indiscusso successo di UGL ottenuto nel pomeriggio di ieri.

La sigla sindacale con le nuove elezioni passa da 4 RSU a 6 e, da 1 a 3 RLSSA, attestandosi come il secondo sindacato più votato in Abbanoa e il primo a Cagliari.

La UGL continua la scalata superando numericamente sia la CISL che la UIL che piazzano rispettivamente 4 e 3 RSU.

UGL Chimici-Energia nella persone del segretario regionale Massimo Ledda commenta: “il successo ottenuto è frutto dell’impegno e della dedizione con la quale negli anni siamo stati accanto ai lavoratori”;

Andrea Geraldo segretario provinciale UGL chimici afferma che questo sia solo il primo passo per trasformare Abbanoa nella migliore azienda sarda per welfare aziendale.

Anche la Segreteria Nazionale si unisce ai messaggi di ringraziamento al gruppo dirigente della Sardegna:

“Siamo molto soddisfatti di questi risultati ” dichiara Luigi Ulgiati Vice Segretario Generale UGL “E’ evidente che tutto il nostro gruppo dirigente ha fatto emergere al meglio le esigenze dei dipendenti del gruppo Abbanoa sulle diverse province della Sardegna, e ringraziamo le lavoratrici ed i lavoratori per la fiducia manifestata con la propria preferenza. Inoltre auspichiamo che alla luce degli importanti risultati ottenuti, l’azienda voglia instaurare relazioni ancor più proficue per con- dividere un percorso evolutivo nell’interesse delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori e dell’azienda stessa. Siamo soddisfatti che il cambiamento che si è determinato è ed stato ben costruito dagli stessi dipendenti ed ora è il momento di augurare buon lavoro a tutti!”