Zimbra mail: la piattaforma open source che sta conquistando le aziende

Zimbra mail è una piattaforma open source in cloud, che permette di risparmiare tempo e costi di gestione. Infatti, la struttura sul cloud consente di accedere da qualsiasi dispositivo, lavorando comodamente anche da casa.

Questo permette di massimizzare il lavoro poiché non è necessario recarsi in ufficio per essere produttivi, tutto quello che occorre è avere un computer, o un tablet con una connessione ad internet. L’interfaccia di Zimbra è molto semplice ed intuitiva, e le funzionalità di base già sono sufficienti a soddisfare le esigenze aziendali. Tuttavia, trattandosi di un software open source, anche terze parti possono implementare le funzionalità, per adattarle ai diversi tipi di business.

Zimbra: di cosa si tratta?

Si può definire Zimbra mail la giusta alternativa di posta elettronica in ambito professionale. Tuttavia, come già detto, con questo software non si può solamente gestire la posta elettronica, ma anche condividere file e diverse attività, sia mediante dispositivi fissi che mobili, semplicemente accedendo all’interfaccia web. Proprio per questo, è ampiamente apprezzato sia dalle aziende, che dagli enti pubblici, università, etc non solo per gestire il proprio flusso di informazioni ma anche per massimizzare l’efficienza dei propri servizi.

Quali sono i principali vantaggi di Zimbra?

I vantaggi che derivano dall’utilizzo di Zimbra sono davvero svariati. Non a caso, con il passare degli anni, sempre più organizzazioni, sia pubbliche che private, decidono di puntare su di essa. In estrema sintesi, ecco alcuni vantaggi connessi all’utilizzo di Zimbra:

