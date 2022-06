Werner Herzog in sala: oggi a Bologna per Biografilm Festival

Werner Herzog, membro dell’Honorary Board di Biografilm Festival è oggi in visita a Bologna per la 18a edizione del Festival che proseguirà fino al 20 giugno.

In occasione di un incontro pubblico Herzog ha dichiarato: Amo tornare a Bologna, una città vibrante in tutte le sue iniziative, come il Biografilm. Penso sempre alla mia prima volta qui per una regia lirica al Teatro Comunale e allo spirito che si respira a Bologna. La sua cittadinanza e amministrazione mi hanno sempre accolto con grande affetto”.

Herzog si è trattenuto in Sala Scorsese, presso il Cinema Lumière, per la proiezione di Atlantide – ultimo film di Yuri Ancarani.