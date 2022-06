Ventiquattro incendi in Sardegna nelle ultime ventiquattro ore

Su un totale di ventiquattro incendi occorsi in data 21 giugno, se ne segnalano sei per la cui soppressione il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Di seguito alcune informazioni più dettagliate sui sei incendi di maggior rilevanza.

Si segnala un incendio in agro del Comune di Ozieri, località Mesu e rios. Lo spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bosa, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Bosa. Sul rogo stanno intervenendo le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Nughedu San Nicolò, della Compagnia barracellare di Ozieri, quella dei VVF di Ozieri e i volontari di Ozieri. L’incendio ha percorso una superficie di circa 150 ettari di pascoli alberati e incolti. Nel momento in cui si scrive (18.45), le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Un altro rogo ha coinvolto il Comune di Codrongianos, località Su crabile. Lo spegnimento viene coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ploaghe, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi elicotteristiche del CFVA di Anela, Limbara, Fenosu e Bosa. Dal primo pomeriggio operavano anche un Canadair di stanza ad Olbia ed un secondo proveniente da Ciampino. Attorno alle 18.45 sarà sul posto un terzo Canadair proveniente dall’aeroporto laziale. Sul rogo stanno intervenendo le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Ploaghe e Sassari, della Compagnia barracellare di Muros e dei VVF di Sassari e Portotorres. Nel momento in cui si scrive (18.45), le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Terzo incendio rilevante in agro del Comune di Torpè, località Guado di Nuoro. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Lula, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi elicotteristiche del CFVA di Farcana e Alà dei Sardi. Sul rogo stanno intervendo: il Gauf di Nuoro, le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Siniscola, Lodè e Torpè, la squadra dei VVF di Siniscola e i volontari del luogo. L’incendio ha percorso una superficie di circa 4 ettari: 3 di uliveto e 1 di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel pomeriggio.

Anche il Comune di Olzai, località Solotzo ha dovuto fare i conti con un rogo (ha percorso una superficie di circa 2.5 ettari di uliveto). Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Gavoi, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Sorgono. Sul luogo sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Gavoi e quella della Compagnia barracellare di Olzai. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel pomeriggio.

In agro del Comune di San Giovanni Suergiu, località Is Perdiscis, sta divampato un incendio che ha percorso una superficie di circa 2.5 ettari di canneto e incolto. Lo spegnimento (alle 18.45 le operazioni sono ancora in corso) è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sant’Antioco, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA del Marganai. Sul rogo stanno intervenendo: i volontari delle associazioni di Sant’Antioco e la squadra dei VVF di Carbonia.

Ultimo rogo di ingenti dimensioni che si menziona, sta avendo luogo in agro del Comune di Nurri, località Campu Majori. Lo spegnimento (alle 18.45 le operazioni sono ancora in corso) è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Villasalto. Sul rogo stanno intervenendo: la squadra dei VVF di Mandas e i volontari dell’associazione di Isili L’incendio ha già percorso una superficie di circa 6.5 ettari di pascolo cespugliato e incolto.

