Venerdì a Cagliari compagnia Le Quinte Emotive

Prosegue a Cagliari a Casa Saddi Il giardino dei gelsi la stagione estiva di teatro, poesia e musica de Il crogiuolo, con la direzione artistica di Rita Atzeri.

Venerdì, 10 giugno, alle 20.30 la compagnia di Iglesias Le quinte emotive è di scena con Assenze ingiustificate in rock. Diretti da Giulio Landis, nello spettacolo dai ritmi intensi e comici Cristina Pillola, Giusy Fogu, Efisio Deiola, Matteo Guidarini e Fabrizio Carta.

Ma che riescono a compensarsi e creare un equilibrio quasi perfetto.

All’interno di un locale prendono vita le storie di un poeta introverso, stralunato e creativo;

di un giovanissimo gestore musicista, sognatore, idealista e disincantato e di tre avventori completamente differenti tra loro ma che riescono a compensarsi e creare un equilibrio quasi perfetto.

I personaggi si muovono seguendo una colonna sonora (virtuale) rappresentata dal ritmo rock degli anni 70, quasi a richiamare, e per certi versi giustificare, un mondo che non c’è più.

Descrivono, con il loro comportamento ed il loro linguaggio, la loro vita e quella del territorio nel quale vivono che hanno la caratteristica di rimanere statici e fermi ad un certo periodo storico.

Tutto sembra funzionale al mancato cambiamento (sociale – personale – economico) ma in realtà si tratta di una facile e spendibile giustificazione che, tuttavia, i personaggi in scena non necessariamente faranno propria.

Alla fine, si assiste ad uno spettacolo dai ritmi intensi e comici e che a tratti spinge volutamente verso quel grottesco fortemente legato alla cultura popolare della nostra Terra.

L’indomani, sabato 11 giugno, replica straordinaria alle 19.30 di Thalassaki, della compagnia Cajka.

Lo spettacolo è diretto da Francesco Origo, regista, attore e direttore artistico genovese, scomparso lo scorso 11 aprile nella sua Sardegna, dove ha vissuto dalla metà degli anni ’90 ed è stato maestro di teatro per generazioni di attori.

In scena l’attore Daniel Dwerryhouse accompagna un gruppo di spettatori in un affascinante viaggio letterario in cui svela il diario segreto di una donna unica e leggendaria: Eva.

Lo spettacolo è liberamente tratto da “Il diario di Eva” dove il più dissacrante e anticonformista fra gli autori americani, Mark Twain, disegna una storia d’amore umana e divina, la prima storia d’amore, una storia che si svolge nel paradiso terrestre, ma che trascura completamente l’aspetto religioso per scrutare quello umano.

L’ingresso allo spettacolo Thalassaki è gratuito.

L’ingresso agli altri spettacoli è di 10 euro. Info e prenotazioni 334 882 1892.

La rassegna Giardino dei gelsi è organizzata col contributo dell’assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo.