Vacanze in famiglia: consigli per viaggiare con un bambino

Cosa portare in vacanza quando si viaggia con i bambini? MD. Una lista con tutto ciò che bisogna portare in vacanza con i bambini, che si vada al mare o in montagna Sei in procinto di partire per le vacanze con i pargoli e già tremi all’idea di dover scegliere cosa mettere in valigia? Ecco alcuni consigli utili, relativi alle cose da dover portare in vacanza quando si è con i bambini, che si tratti di un soggiorno al mare o in montagna.

Tutto ciò che non devi dimenticare quando vai al mare con i bambini

Vacanze in famiglia. Come chiunque altro, anche i bimbi si sentono più liberi quando sono al mare, anche in termini di abbigliamento. Se hai in programma una vacanza in una località chic, potresti mettere in valigia qualche abito più carino da fargli indossare durante le serate speciali o le cene al ristorante; ma se hai intenzione di alloggiare in un villaggio, in un camping o in una casa vacanze, scegli soprattutto costumi e t-shirt, canottiere e bermuda, poiché i bambini vestiranno così per la maggior parte del tempo. Ecco di seguito una breve lista di cose da mettere in valigia.

Creme contro gli insetti e le zanzare

Creme protettive contro i raggi UV

Occhiali da sole

Telo mare, accappatoio o poncho in spugna

Cuffietta per fare il bagno in piscina

Scarpe da ginnastica, sandali estivi e scarpe da mare

Cappellini a tesa larga

Un k-way e/o un giubbottino leggero

Costumini da bagno in quantità

Un paio di maglioncini per le serate più fresche

Qualche abitino più elegante per le occasioni speciali o per i giorni di festa

T-shirt, pantaloni leggeri, pantaloncini in cotone o in lino, jeans

Pigiami per bambini leggeri e traspiranti

Abbigliamento intimo (mutandine, body, magliette della salute, etc)

Cosa bisogna portare quando si va in montagna con i bambini?

Se una vacanza al mare non richiede troppi vestiti e accessori, le cose cambiano leggermente quando si parte per un soggiorno in montagna o in una località fredda. Ad esempio, possono tornare utili accessori particolari come il marsupio, perfetto per portare il piccolo in giro durante le passeggiate nella natura (il baby wearing è una pratica sempre più utilizzata, comoda e consigliata a chiunque). Inoltre, se si va in montagna durante la stagione invernale, è bene che i bambini restino sempre ben coperti. Ecco allora che potrebbe tornare utile una copertina in piumino, da attaccare al passeggino e da portare sempre con sé. Tuttavia, per non esagerare e non riporre in valigia un mare di vestiti, è meglio attenersi ai consigli indicati di seguito.

Burro cacao per evitare che le labbra dei bambini si screpolino a causa del freddo

Crema protettiva contro i raggi UV (in montagna il sole picchia forte perché viene riflesso dal bianco della neve!

Occhiali da sole

Accappatoio

Scarponcini per escursioni, dopo-sci, scarpe per uscire o per andare al ristorante, ciabattine per la doccia

Almeno un paio di cappellini di lana e una sciarpa

Uno o più giubbottini, di cui uno impermeabile

Maglioncini e felpe in abbondanza

Pantaloni e jeans

Pigiami per bambini pesanti, calzamaglie e pigiami in pile qualora facesse molto freddo

Abbigliamento intimo (body di cotone, magliette della salute, mutandine e boxer

Cosa portare in vacanza quando si è con un neonato

Se si è in procinto di partire per le vacanze con un bambino molto piccolo, è bene ricordare di portare con sé tutto ciò che potrebbe tornare utile. Inoltre, vale sempre la pena fare spazio in valigia a due cose che possono rivelarsi assai importanti. Nelle ore più calde, non dimenticare di fargli indossare una maglietta anti raggi-UV mentre gioca sotto al sole: la sua pelle è parecchio delicata ed è importante proteggerla da eventuali scottature. Quanto al bagnetto, invece, se si tratta di un neonato, sono assai comodi i pannolini a mutandina, che consentono di fare il bagno senza sporcare ogni volta un costumino pulito. Ecco di seguito un elenco di cose indispensabili.