US TEMPIO. L’attaccante Sergio Valenti confermato per la stagione 2022/2023

L’attaccante Sergio Valenti confermato all’US Tempio per la stagione 2022/2023

Nove gol realizzati, quasi tutti decisivi, un numero infinito di assist per i compagni, il ruolo di trascinatore in campo e una passione per la maglia dei galletti che non ha messo mai in discussione una sua riconferma, nonostante le sirene arrivate da moltissime società di tutta l’isola.

L’attaccante Sergio Valenti continuerà a vestire i colori dell’US Tempio per la stagione 2022/2023.

advertisement

Il bomber nato a La Plata, in Argentina, il 6 marzo 1985, è la prima conferma di questa stagione sportiva: «Non ho mai avuto nessun dubbio – le parole di Valenti – e sono contento e onorato di poter restare qui. Amo questa città, amo questa gente, e mi dispiace non aver dato a loro, al presidente, a tutta la società, la gioia che avremmo meritato lo scorso anno. Ma sono qui per questo e con un obiettivo chiaro. Voglio vincere il campionato con questa maglia».

Centravanti duttile, con doti balistiche che spaziano da tecnica a potenza, Valenti è stato uomo spogliatoio nella scorsa stagione e ora si prosegue insieme sotto la guida di mister Cantara: «Conosco il nuovo mister, un allenatore molto preparato, abbiamo parlato da poco e sono certo che ci troveremo bene. Qui c’è un progetto importante e anche quest’anno abbiamo condiviso le motivazioni con il Presidente Sechi. Lui non ha fatto mai mancare nulla a me e alla mia famiglia e per questo lo ringrazio, perché qui siamo stati accolti benissimo e questa è casa mia ormai. La parte “emozionale” per me viene prima di tutto, anche dei soldi. A Tempio c’è tantissimo amore per la squadra – conclude – e voglio vivere ancora tante belle emozioni insieme ai tifosi».