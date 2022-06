Trentenne di Monserrato scappa dal luogo del sinistro

Ieri a Monserrato, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di una breve indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per inottemperanza all’obbligo di prestare soccorso, un trentenne del luogo, operaio con precedenti denunce a carico.

I militari operanti hanno accertato che l’uomo, il 5 giugno scorso a Quartu Sant’Elena in Viale lungomare del Golfo, all’intersezione della rotonda per Margine Rosso, alla guida della propria autovettura BMW, in strada comunale Pardinexeddu, dopo aver provocato un sinistro stradale, si era allontanato dal luogo dell’evento senza prestare soccorso ad eventuali feriti effettivamente presenti sull’altra autovettura.