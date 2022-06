TRACCE – il nuovo EP di Mauro Masè

Dal 05 Maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “ TRACCE “(Indie) nuovo Album di MAURO MASÈ disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Il nuovo lavoro di Masè esprime la voglia di raccontarsi e raccontare continuando a scrivere

di storie dei nostri giorni.

La produzione, l’artista, i musicisti , i suoi collaboratori e i tanti partecipanti, pur lavorando

a distanza , ma connessi causa del momento particolare vissuto in quest’ultimo periodo

si sono ritrovati con la passione per la musica che li accomuna e hanno creato per ogni singola

canzone dell’album, arrangiamenti con sonorità particolari, decise e fruibili al primo ascolto.

Un album cantautorale con dei bellissimi testi sinceri e moderni

Mauro racconta 10 nuove canzoni contemporanee

Sono pezzi di vita vissuta, raccolti come in un puzzle disegnato da immagini e filmati che si intrecciano sullo sfondo di una Milano da vivere.

Sono esperienze belle e divertenti le tracce vissute dentro la città di Milano.

Come: “Dentro Milano”, viene descritta una Milano da bere,da scoprire attraverso gli occhi del protagonista . “Qui in centro”, dalle tante atmosfere, dove il protagonista si trova in una stazione ferroviaria da solo, fermo ad aspettare chissà cosa e vede la sua musa ispiratrice che lo fa sentire vivo.

Dedicata al nonno del cantautore, c’è l’emozionante : “Gli attimi della Primavera”, con ricordi che cancellano un presente, dove l’uomo anziano immerge il tempo per trascorrere i giorni nel passato. Il nipote lo chiama a sé e lo incita con forza a rivivere e tornare come in una nuova Primavera.

Nel brano, “ No “ quasi in uno stile reagge, è come rivivere dentro ad una scenetta teatrale dove, alle domande fatte dal ragazzo alla sua amica, lei si nega fino a quando riesce per poi cedere a lui in un bel duetto finale simpatico.

il disco prosegue con la canzone “Un colpo al cuore”, dove si racconta di un amore folle tra due ragazzi che vivono momenti intensi

ripresi e rincorsi , alla fine non riescono a restare insieme.

Nelle 10 tracce, c’è anche il singolo già uscito questo febbraio: “Le Notti senza Storia”.

Racconta la storia di un incontro tra due ragazzi che rimane confinato al ricordo e alla mera immaginazione

di quello che poteva essere: “tu che non hai dato mai un’opportunità alla fantasia

per far sì che diventasse realtà”, un pezzo di alto valore artistico accompagnato da un bel il video clip.

Poi c’è “Chiara”, un brano forte con una storia vera di un’amica volata via a causa della droga.

Il protagonista la rivede negli occhi di un’altra ragazza, le somiglia così tanto che sembra proprio lei e lui ritorna a vivere

In “ Da Leningrado”, il protagonista ci racconta di una storia vera dove una ragazza di origine russa

sogna di trasferirsi in Italia per trovare l’amore della sua vita.Lei studia l’italiano e prega con la speranza che il suo sogno diventi presto realtà.

“ Da te “, vieni trascinato in un rock calzante dove un’ innamorato timido spera di essere corrisposto.

L’ultimo brano dell’album “Night Guitar”, è la versione strumentale della canzone “Le Notti senza Storia”, suonata solo con la chitarra.