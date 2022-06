Tir: TrasportoUnito: dal Governo zero risposte e aiuti

TIR: TRASPORTOUNITO, DAL GOVERNO ZERO RISPOSTE E ZERO AIUTI

Tir: TrasportoUnito:

496 milioni di euro di risorse assegnate, neanche un euro erogato e il rischio concreto che fra autorizzazioni comunitarie, piattaforme e procedure varie al ritardo di 90 giorni si sommi un altro periodo di attesa di durata ancora superiore.

Di fronte a questo comportamento –

advertisement

ha affermato il segretario generale di Trasportounito, Maurizio Longo, – affermare che gli autotrasportatori sono disorientati è usare un forte, ma forte, eufemismo.

Anche nell’incontro di oggi Trasportounito ha confermato quindi il suo giudizio negativo nei confronti di un Governo che non ha neppure fornito un singolo chiarimento su temi come le regole rese inapplicabili o sui contenuti concreti e applicabili del pacchetto mobilità o delle soluzioni adottate e da adottare per far fronte alla carenza degli autisti.

“Ciò che sconcerta –

ha concluso Longo –

è il completo disinteresse rispetto alle attese e alle necessità di imprese e di lavoratori che operano ormai quotidianamente al margine della sopravvivenza”.

Roma, 16 giugno 2022