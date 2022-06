Tertenia: arrestato uomo in flagranza di reato

Tertenia: Arresto in flagranza di reato per possesso di sostanze stupefacenti.

Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri della Stazione di Tertenia, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un operaio quarantacinquenne del posto.

Il prevenuto, al termine di una perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione di residenza ed estesa anche alle pertinenze della stessa, è stato trovato in possesso di:

un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa e relativo munizionamento a pallettoni, circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e un chilo di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.

Quest’ultima sostanza era custodita in alcune confezioni in plastica termosaldata, mentre la cocaina è stata rinvenuta già confezionata in involucri di cellophane trasparente pronta per la probabile vendita successiva.

Nel corso delle operazioni di ricerca, condotte con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Abbasanta, è stato recuperato anche diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato è stato ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il soggetto dovrà rispondere dei reati di ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di possesso di arma clandestina.