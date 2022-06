Sulcis cultura: al Festival LiberEvento ospite Romano Prodi

Festival culturale Liberevento, si parte il 7 luglio con l’XI edizione. L’appuntamento estivo con la cultura torna nel Sulcis con grandi autori, musica e degustazioni. Ospite d’eccezione: Romano Prodi con gli unici tre appuntamenti sardi.

Liberevento, il festival culturale organizzato dall’associazione Contramilonga, dietro la direzione artistica del giornalista e scrittore Claudio Moica, ritorna, anche per l’estate 2022, con la sua XI edizione in tour nei vari paesi del Sulcis e Macomer. Il ricco programma prevede più di trenta appuntamenti con tappa a Calasetta, Iglesias, Gonnesa, Villamassargia e, per la prima volta, anche a Carbonia, Masainas e Teulada.

Numerosi gli autori che si alterneranno nelle varie piazze con la presentazione dei loro libri. Solo per citarne alcuni: Daria Bignardi, Antonio Caprarica, Francesco Abate, Gad Lerner, Barbara Alberti (a cui sarà assegnato il premio alla carriera), Mariangela Pira, Roberta Bruzzone, Toni Capuozzo, Francesco Abate. Ospite d’eccezione per questa edizione del festival Romano Prodi: Ex presidente della Commissione Europea, due volte presidente del Consiglio, politico, economista e dirigente d’azienda italiano, presenterà il suo ultimo libro “L’Europa” nelle uniche tre tappe sarde ad Iglesias, Calasetta e Carbonia, rispettivamente il 16, 17 e 18 agosto. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Il libro

L’Europa, è un libro per immagini di Romani Prodi, pubblicato da Rizzoli che raccontano il continente con cento fotografie, scelte e commentate, dalle origini a oggi. Sarà un viaggio dalla ricostruzione postbellica alla caduta del muro di Berlino, dall’abolizione delle frontiere alla moneta unica, dal suffragio universale ai referendum, dalla ricerca scientifica all’Erasmus, fino alla recente, dolorosa uscita della Gran Bretagna.