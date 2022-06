SS 291, Paola Deiana (Commissione Ambiente): “Solinas dia risposte immediate. L’Anas attende un suo riscontro”

Di seguito le parole della deputata Paola Deiana, espressasi rispetto al tema del completamento della SS 291: la deputata – membro della Commissione Ambiente – sin dall’inizio del suo insediamento in Parlamento si è fatta carico dell’annosa questione inerente la strada Sassari – Alghero , riuscendo ad imprimere al progetto una notevole accelerazione mai registrata prima

“Che il completamento della SS 291 non sia tra le priorità del presidente Solinas lo abbiamo capito da mesi, ma vorrei ben sperare che, a differenza dell’ultima volta, il governatore della Sardegna non aspetti un mese per rispondere ad Anas.

Ogni giorno di ritardo equivale a determinare una situazione di stallo e di continuo rinvio della pubblicazione del bando di gara e dei lavori del Lotto 1 da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto 4 tra bivio Olmedo e l’aeroporto di Alghero–Fertilia (bretella per l’aeroporto).

Una settimana fa l’Anas ha chiesto a Solinas, in qualità di Commissario Straordinario per la viabilità in Sardegna, una formale convalida della richiesta di ulteriori finanziamenti necessari per la realizzazione dell’infrastruttura. Infatti, per fare fronte al maggiore fabbisogno economico di 38.226.751,87 di euro, dovuto all’aumento dei prezzi delle materie prime, Anas intende proporre al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di reperire le suddette risorse nell’ambito del Fondo Unico, con il parziale definanziamento di un altro intervento di Anas di non immediata cantierabilità.

Quindi cosa sta aspettando Solinas? Il suo compito come Commissario era quello di assicurare celerità alle procedure, ma invece è proprio lui il primo a rallentare i lavori per il completamento di quest’opera importantissima per il territorio”.