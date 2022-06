Spettacoli - Centro di Produzione Culturale Move The Box - L'Associazione Culturale Palazzo d'Inverno e L'Effimero Meraviglioso presentano la Compagnia teatrale abruzzese "I Guardiani dell'Oca" con ben due spettacoli per bambini: "I tre porcellini" e "Robin Hood nel castello di Nottingham" che si terranno presso il Centro di Produzione Culturale Move The Box in Via Indipendenza, 1 a Villa Verde (OR), rispettivamente il 24 Giugno alle ore 19.00 e il 25 Giugno alle ore 19,30.

Spettacoli – Centro di Produzione Culturale Move The Box – Un’occasione per i più piccoli per familiarizzare con lo spettacolo dal vivo e le irripetibili emozioni che l’universo del teatro e della fiaba sono in grado di trasferire per un’esperienza di accrescimento e socializzazione.

Due serate interamente dedicate al pubblico più giovane e alle loro famiglie con una Compagnia che da anni diffonde in modo capillare, storie, laboratori, feste e originalissimi eventi, che coniugano il divertimento con la sensibilizzazione a temi importanti come l’ambiente e la natura.

I Guardiani dell’Oca infatti, propongono molti lavori che esaltano la bellezza del riconnettersi con gli elementi della terra attraverso spettacoli immersi nei boschi alla luce del sole, ma anche della sera, dove magiche lanterne illuminano verdi paesaggi, il cielo e le stelle.

Dopo il debutto cagliaritano nell’ambito della rassegna “Suoni e Ritmi per la Pace XXII edizione – Festival Incontriamoci all’aperto”, lo spettacolo “I tre porcellini” si sposta quindi il 24 Giugno in Marmilla.

Si tratta di un allestimento con attori, pupazzi e sagome: in scena Tiziano Feola e Benedetto Zenone che firma anche la regia.

Un viaggio affascinante in un classico della favola che si snoda attorno alla storia di un lupo che cerca di raccontare le sue maldestre avventure alle prese con tre porcellini giocosi e divertenti.

In un crescendo di emozioni e colpi di scena, il lupo cercherà in tutti i modi di narrare la storia tradizionale dal suo punto di vista interrogandosi su una bizzarra incongruenza: “Ma perché se provo io a mangiare i porcellini tutti mi dicono male mentre, se li mangiate voi, nessuno dice niente?”.

Un bel quesito che sollecita riflessioni, seppur in modalità “easy”, sull’etica, sulle norme di comportamento, sui valori, sulla condotta e moralità del nostro vivere quotidiano.

Il 25 Giugno poi “I Guardiani dell’Oca” presentano un altro fiore all’occhiello del teatro ragazzi: “Robin Hood nel castello di Nottingham” con Tiziano Feola e Benedetto Zenone che firma anche testo e regia.

Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medievale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del perfido Principe Giovanni, detto il senza terra”, e del suo fedelissimo e cattivissimo Sceriffo di Nottingham.

In un crescendo di emozioni i ragazzi potranno rivivere un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena. Little John, Frate Tuck, Lady Marianne, lo Sceriffo di Nottingham e il piccolo soldato Artur, faranno a gara per impedire o agevolare le imprese eroiche di Robin Hood.

Tra fantasmini, castelli e antiche leggende, per circa un’ora, tutti potranno partecipare attivamente all’avventura fantastica di Robin.

Gli eventi sono realizzati in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo Sport e in sinergia con il Consorzio Turistico Due Giare.