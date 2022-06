Somma Vesuviana, strade e rotonde per migliorare la sicurezza

L’Amministrazione Comunale di Somma Vesuviana riprende l’opera di rifacimento del manto stradale anche nelle zone periferiche della città

Nei mesi scorsi a Somma Vesuviana sono state molteplici le strade rifatte (ad esempio Via Aldo Moro, primo tratto, Via Circumvallazione, località Santa Maria del Pozzo e il Vignariello).

Da oggi sono ripartiti i lavori di rifacimento delle strade, in particolare nelle zone periferiche del paese. Si tratta esattamente di Via dei Gerani e Camaldoli, situate in località Cupa di Nola. Proprio in questo quartiere l’Amministrazione Comunale ha provveduto a realizzare anche nuovi marciapiedi.

Negli ultimi mesi ben 16 sono state le strade rifatte.