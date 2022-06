Somma Vesuviana, nuovo sindaco subito al lavoro

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal neo sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno

“A Somma Vesuviana procediamo nell’opera di rifacimento delle strade. Da poche ore abbiamo iniziato il secondo tratto di Via Aldo Moro.

Si tratta di un’opera attesa da anni e con la quale andiamo a completare il rifacimento di un asse viario lungo di collegamento da una parte con Ottaviano e dall’altra con Sant’Anastasia. Ad oggi abbiamo asfaltato almeno 18 strade e continueremo in modo costante al fine di garantire strade migliori.

Non sono poche le strade asfaltate anche nelle Masserie – ha concluso Di Sarno – e proprio recentemente abbiamo rifatto via Cammarelle e Camaldoli. Il mio nuovo mandato, per il quale ringrazio la popolazione, sarà proprio sul dare strutture, infrastrutture e valorizzazione del territorio”.

