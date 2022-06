Slowthai – rapper britannico in Italia per presentare l’album TYRON

RADAR Concerti annuncia slowthai. Il rapper britannico arriva in Italia per presentare il suo ultimo album TYRON, uscito nel febbraio del 2021, in un’unica data imperdibile al CIRCOLO MAGNOLIA di Segrate (MI) il 30.06. Partner dell’evento: Radio Raheem, Circolo Magnolia e Costello’s.

Il rapper dallo stile crudo e irriverente arriva in Italia per presentare TYRON, un album che vede l’artista affrontare temi complicati come la solitudine, l’accettazione di se stessi e la difficoltà nell’affrontare i momenti difficili.

TYRON è un disco personale, che permette all’ascoltatore di entrare nella parte più intima del rapper soprattutto nelle tracce finali (rigorosamente scritte in minuscolo), come in feel away, brano che vanta la collaborazione di James Blake, in cui slowthai ricorda il fratellino scomparso poco prima del suo primo compleanno.

TYRON si divide in due parti: se nella seconda si trova la parte più introspettiva dell’artista, nella prima i brani sono più diretti e rabbiosi e, affianco a slowthai, si trovano i nomi di Skepta e A$AP Rocky.

