Città di Sassari: l’Italia vince con Simone Piroddu vince al Città di Sassari, strapotere iraniano nella greco romana

Il torneo internazionale “Città di Sassari” di lotta stile libero (maschile e femminile) e greco romana ha visto di scena sulle materassine del Pala Santoru una folta schiera di campioni internazionali provenienti da 17 nazioni sparse per il mondo.

Nella lotta stile libero maschile vittoria dell’idolo di casa in forza all’Esercito Italiano Simone Piroddu, che nella categoria 61 kg si è aggiudicato la medaglia d’oro. Prima vittoria per Simone al “Città di Sassari” nella categoria senior. Un ottimo banco di prova per l’atleta sassarese che nei prossimi mesi sarà impegnato prima nei campionati europei under 20 e poi nei mondiali.

Nei 74kg da segnalare l’ottima prova di Nicolae Cojocaru (Gran Bretagna), medaglia d’oro dopo una finale tutta inglese con il compagno di nazionale Charlie Bowling. Nel free style femminile si conferma grande campionessa la svedese Johanna Lindborg che nella categoria 62 kg ha avuto la meglio in finale contro la canadese Laurence Beauregard.

Nella greco romana grande prova dell’Iran che piazza almeno un atleta in quasi tutte le finali per categoria. Uno su tutti Esmaeili Leivesi Saeid che si aggiudica il primo posto nei 63kg battendo in finale lo svizzero Jonas Muller. Lo strapotere iraniano è rotto solo dall’ungherese David Losonczi che nella categoria 87kg conquista la medaglia d’oro.

Domani appuntamento alla spiaggia dello Yacht Club “L’Ancora” di Stintino per il Torneo Internazionale di beach wrestling “Sardinia”, dalle 10:00 alle 14:00.

Da lunedì 13 giugno fino al 22 giugno ci saranno i training camp a Stintino, ai quali parteciperanno atleti di oltre 10 nazioni, pronti a confrontarsi per condividere tecniche ed esperienze.