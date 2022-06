Settimana Veg – Bologna Settimana Veg – Bologna: Dal 13 al 19 giugno Essere Animali lancia la Settimana Veg, l’iniziativa che invita a provare un’alimentazione vegetale per sette giorni, seguendo ricette e consigli di professionisti. Settimana Veg – Bologna: 8 giugno 2022 – Anche quest’anno torna la Settimana Veg, l’appuntamento annuale di Essere Animali dedicato a chi vuole provare un’alimentazione vegetale comodamente da casa propria, sperimentando nuovi piatti e confrontandosi con migliaia di altre persone in una vera e propria challenge. L’iniziativa è gratuita e per partecipare è sufficiente iscriversi attraverso il sito www.settimanaveg.it così da ricevere il pratico ricettario contenente un menù settimanale completamente vegetale e bilanciato, da seguire nella settimana da lunedì 13 a domenica 19 giugno. Ogni giorno i partecipanti riceveranno mail giornaliere con consigli e informazioni utili sull’alimentazione veg, in collaborazione con la Dr.ssa Silvia Goggi, medico specialista in Scienza dell’Alimentazione e Federica Pennacchioni de Il Goloso Mangiar Sano, mentre attraverso i social potranno condividere la propria esperienza. Un progetto pensato per chi ha sentito parlare di cucina vegana, ma non ha mai avuto l’occasione di provarla, o vuole ridurre il proprio consumo di carne, ma necessita di stimoli e consigli per cambiare alimentazione. advertisement Le motivazioni per provare la Settimana Veg sono diverse, da quella etica di non alimentarsi di cibi ottenuti dall’uccisione di animali, alla scelta di impegnarsi in prima persona per limitare il proprio impatto sul pianeta. Secondo i dati Ipcc, l’industria della carne produce da sola il 15% delle emissioni globali, più dell’intero settore dei trasporti, mentre per allevare e nutrire gli animali destinati all’alimentazione umana, si sfruttano il 77% delle terre agricole del pianeta, ma si producono soltanto il 17% del fabbisogno calorico globale e il 33% del fabbisogno proteico globale. Quanto all’utilizzo di risorse idriche, per produrre 1 kg di carne di manzo occorrono 15.000 litri di acqua, mentre per ottenere 1 kg di legumi se ne utilizzano quasi 4 volte di meno. “Con oltre 150.000 partecipanti, la Settimana Veg si conferma il momento ideale per avvicinarsi all’alimentazione vegetale, attraverso un percorso di sette giorni da compiere insieme a migliaia di altre persone, scoprendo ricette appetitose realizzate senza ingredienti di origine animale. Il nostro invito è quello di provare, abbandonando i pregiudizi per cui evitare carne e formaggi equivalga a rinunciare al gusto e allo stesso tempo informandosi su come viene prodotto ciò che mangiano. Oggi seguire un’alimentazione vegetale che sia allo stesso tempo sana, gustosa e sostenibile è estremamente semplice, provare per credere”, conclude Brenda Ferretti, Outreach Manager di Essere Animali.