Segnali di fumo: il libro di Mauro Liggi

Presentazione del libro Venerdì 17 giugno 2022 alle ore 19:00, in occasione dell’evento Anteprima Festival Emilio Lussu presso Hostel Marina, via Scalette S. Sepolcro 09124 Cagliari (CA). Modererà l’evento la giornalista Manuela Ennas

Autore:Avere la forza di essere deboli, che la fragilità è una benedizione.

Essere gentili, con sé stessi, affidarsi inermi, senza paracadute alla vita.

Rischiare di cadere.

Che poi magari inizi a volare

Mauro Liggi, nato a Cagliari nel 1980, medico chirurgo e fotografo. Appassionato di scrittura, i suoi primi versi sono scaturiti dall’incontro tra immagini e poesia. In un periodo storico difficile per lui e per tutti, la silloge nasce dal bisogno di diradare il fumo che lo e ci avvolgeva, per riprendere a vedere oltre, muovere i primi passi in una terra diventata sconosciuta. Perché “le poesie sono pensieri che respirano e parole che bruciano”.

Per informazioni o un contatto con l’autore: ufficiostampa@cinquantuno.it

È possibile acquistare il libro anche online sul sito di Altromondo editore alla pagina: