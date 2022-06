Scommesse: la Regina al Royal Ascot

Scommesse: la Regina pronta al Giubileo di Platino al Royal Ascot. Si punta sulla visita di Elisabetta II nella prima giornata

Il Giubileo di platino della Regina Elisabetta II sta monopolizzando l’intera Gran Bretagna.

I 70 anni di regno della figlia di Giorgio VI, salita al trono il 6 febbraio del 1952, vengono celebrati con una serie di eventi che dureranno per tutto il 2022.

Un posto di rilievo, nel cuore della Regina, lo hanno sicuramente le Royal Ascot la manifestazione ippica più importante e glamour del mondo.

I cinque giorni di gare rappresentano il massimo per gli amanti delle corse e, come è tradizione, la famiglia reale è quasi sempre presente nel giorno di apertura.

Quest’anno le Royal Ascot prenderanno il via martedì 14 giugno fino a sabato 18.

Proprio in occasione della prima giornata di corse, dove sono in programma 4 gare, la Regina Elisabetta dovrebbe essere presente per dare simbolicamente il via all’evento ed essere circondata, una volta di più, dall’affetto dei suoi sudditi – riporta l’Agenzia Agimeg.

Gli esperti Sisal ritengono assai probabile la presenza della Regina, offerta a 1,65, che, a 96 anni compiuti, ha ancora lo spirito dei giorni migliori.

